Dostlukspor Bottrop rutscht in die Ergebnis-Krise

Müssen im Moment die Zähne zusammenbeißen: Kapitän Mert Ata (l.) und Dostlukspor Bottrop, hier ein Archivbild, verloren am Sonntag das vierte Spiel in Folge.

Bottrop. Selbst der Trainer schnürt am Ende die Schuhe: Ohne Personal verliert Dostlukspor Bottrop gegen die SF Königshardt II die vierte Partie in Folge.

Nach einem guten ersten Saisondrittel rutscht Dostlukspor Bottrop langsam in die Ergebnis-Krise. Gegen die SF Königshardt II stand am Sonntag mit 3:4 die vierte Niederlage in Folge, weil das Trainerteam eine Reihe von Ausfälle kompensieren musste – und am Ende selbst die Schuhe schnürte.