Dostlukspor Bottrop ist ohne Chance gegen den Spitzenreiter

Dostlukspor Bottrop zog am Sonntag im Duell mit dem SC Buschhausen klar den Kürzeren.

Oberhausen. Dostlukspor Bottrop bleibt weiter ohne Punktgewinn. Co-Trainer Muhammed Mendil bekommt gegen den SC Buschhausen nur elf Spieler zusammen.

Am Ende war es deutlich: Mit 6:0 setzte sich Spitzenreiter SC Buschhausen am Sonntag gegen Dostlukspor Bottrop durch.

Die aktuelle Situation bei Dostlukspor ist schwierig. Das Punktekonto steht weiter bei null, Interimstrainer Nuh Arslan stand am Sonntag nicht zur Verfügung und Co-Trainer Muhammed Mendil kämpfte mit Personalsorgen, die am Sonntag so weit gingen, dass er gerade einmal elf Mann zusammenbekam.

Entsprechend milde fiel dann auch seine Bewertung aus. Das Positive betonen, darauf aufbauen, das ist für Mendil aktuell wichtiger als der reine Ergebnisfußball. „Wir haben das in Halbzeit eins ganz gut gemacht, uns voll auf die Verteidigung konzentriert und mit dem knappen 0:1-Rückstand zur Pause konnten wir natürlich leben“, so Mendil über den Spielverlauf.

Nach dem Seitenwechsel geht Dostlukspor Bottrop die Kraft aus

„Aber in Halbzeit zwei fehlte dann leider irgendwann die Kraft, dagegen zu halten. Ich hatte ja nur elf Mann zur Verfügung, wir konnten nicht wechseln und das weiß eine Mannschaft wie Buschhausen natürlich zu nutzen. Verärgert bin ich aber darüber, dass wir kurz vor Schluss wieder einen Spieler durch eine Rote Karte verloren haben. Die Situation ist schon verfahren genug und wir schwächen uns immer wieder selbst. Ich verstehe ja, dass die Nerven da blank liegen, aber das geht einfach nicht, das müssen unsere Spieler endlich verstehen, wenn wir aus dem Tabellenkeller rauskommen wollen.“

