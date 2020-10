Bottrop. Sechs Mal hat Mike Terranova für das RWO Team 12 getroffen. Nun verhindert Corona das Duell mit Dostlukspor Bottrops Defensive in der Kreisliga A.

Die Vorfreude bei Dostlukspor Bottrop war groß, am Sonntag hätte die Partie gegen das RWO Team 12 angestanden - mit Fußballgröße Mike Terranova, der mit seinen 43 Jahren in der Kreisliga A immer noch trifft wie er will, nach sieben absolvierten Spielen sechs Tore und fünf Vorlagen vorzuweisen hat.

Deswegen sagte Dostlukspos Sven Kottwitz vor der Partie über Terranova und Christopher Harder auch: „Auf diese beiden Spieler müssen wir jede Sekunde aufpassen, das sind richtig starke Spieler. Und ja auch keine Unbekannten. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie hellwach ist und konzentriert zur Sachen geht. Wir sind zwar der Außenseiter, aber das bedeutet nicht, dass wir hier nicht was mitnehmen möchten.“

Dostlukspor Bottrop kann die Spielpause zur Regeneration nutzen

Doch nun ist die Partie von Dostlukspor eine weitere, die am Wochenende aufgrund eines Coronafalls abgesetzt wurde. Bei RWO gab es einen positiven Test, die Bottroper haben somit eine Woche frei, wodurch sich die Personallage wieder entspannen könnte. Denn neben gesperrten Akteuren, hätte Kottwitz auch auf einige angeschlagene Spieler verzichten müssen.

Deswegen erwartet er da auch ein besonneneres Agieren: „Wir haben uns in dieser Saison schon schön selber geschlagen. Das wissen die Spieler.“

Info: In einer vorherigen Version des Artikels wurde hier normal über das anstehende Spiel berichtet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das Spiel noch nicht abgesetzt. Der Text wurde dementsprechend umgeschrieben.

Mehr Nachrichten aus dem Bottroper Amateurfußball