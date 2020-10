DJK Olympia Bottrop unterliegt dem TuS Rheinberg

Das Duell zwischen dem noch punktlosen Aufsteiger Olympia Bottrop und dem verlustpunktfreien TuS 08 Rheinberg endete mit einem klaren 9:3-Favoritensieg.

Erneut gingen die Boyer als klare Außenseiter an die Tische. Bottrops Hoffnungen ruhten auf dem starken oberen Paarkreuz. Doch die zerschlugen sich nach zwei knappen Fünfsatzniederlagen von Marvin Mackenberg und Zwillingsbruder Sven. Der kampfstarke Patrick Bieletz bestätigte seine tolle Form, überraschte mit seinem kompromisslosen Angriffsspiel und sorgte mit seinem Viersatzerfolg für den 1:2-Anschluss. In den weiteren Einzeln des ersten Durchgangs gab es für die Boyer dann aber nichts mehr zu ernten.

Die Mackenbergs bringen Olympia Bottrop noch einmal auf 3:5 heran

Aber wie so oft stellte der Aufsteiger seine tadellose Moral unter Beweis und überließ den Gästen nicht kampflos das Feld. Marvin und Sven Mackenberg brachten Olympia mit zwei Siegen noch einmal auf 3:5 heran. Doch dann spielte der Gegner erneut seine Stärken aus und gewann die restlichen vier Einzel. Trotz der deutlichen 3:9-Niederlage hielt sich die Enttäuschung beim Aufsteiger in Grenzen.

So meinte Hendrik Paskuda direkt im Anschluss an die Partie: „Wir sind nicht blauäugig in die Saison gegangen. Wir wussten vorher, dass ganz viel zusammenkommen muss, um eine Mannschaft in dieser Liga bezwingen zu können. Deshalb hauen uns solche Niederlagen nicht um.“ Und der erneut überzeugende Patrick Bieletz ergänzte: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir feuern uns gegenseitig an und bleiben auch bei deutlichen Rückständen extrem kämpferisch. Wir werden unsere Chancen noch bekommen und wir werden sie auch bestimmt irgendwann nutzen.“

Am kommenden Samstag steht der nächste Versuch an. Dann reist Olympia zum Tabellenachten MTG Horst nach Essen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport