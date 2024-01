Die TSG Kirchhellen startet mit Mammutaufgabe ins neue Jahr

Im Hinspiel warf die TSG Kirchhellen alles in die Waagschale, unterlag dem TB Oberhausen aber dennoch.

Kirchhellen Der Aufsteiger schlägt sich in der Landesliga tapfer. Für den Klassenerhalt müssen noch Punkte her. Das wird am Sonntag aber ziemlich schwer:

Im ersten halben Jahr der Landesligazugehörigkeit hat sich die TSG Kirchhellen teuer verkauft. Seit dem geglückten Wiederaufstieg bemüht sich der Klub aus dem Bottroper Norden darum, die nötige Punktezahl zu generieren, um sich im Sommer für die reformierte Verbandsliga zu qualifizieren.

Die Sieben von TSG-Trainer Sebastian Meier brachte in der Hinrunde einige gute Leistungen aufs Parkett und verdiente sich ein ums andere Mal einigen Respekt – einzig der numerische Ertrag fiel bisweilen vergleichsweise spärlich aus. So rangiert das Team von der Loewenfeldstraße mit acht Punkten nur auf dem zehnten Platz, der unter dem Strich nicht ausreichen würde.

Kaum verwunderlich also, dass es sich die Kirchhellener zum Ziel gesetzt haben, in der zweiten Saisonhälfte noch einmal alle Kräfte zu bündeln und eine entscheidende Steigerung herbeizuführen. „Es waren ein, zwei Partien dabei, in denen wir Punkte haben liegen lassen“, resümierte Meier kürzlich erst, „ansonsten können und wollen wir auf den bisherigen Leistungen aufbauen.“

Ein Punkt von der sicheren Zone entfernt

Hätten etwaige Zähler ihren Weg auf das Konto der TSG gefunden, dann stünden die Bottroper bereits deutlich besser da. Denn Platz sechs liegt für die Kirchhellener nur einen mickrigen Punkt entfernt. Drin ist für den Aufsteiger in den verbleibenden zehn Ligaspielen daher noch nahezu alles.

Bei der Wiederaufnahme des Ligabetriebs wartet am Wochenende zunächst aber eine gehörige Aufgabe auf die TSG, die es am Sonntag (13.30 Uhr) auswärts ausgerechnet mit Spitzenreiter Turnerbund Oberhausen zu tun bekommt. Erst eine Niederlage verzeichnet der Ligaprimus aus der Nachbarstadt, auch das lang umkämpfte Hinspiel ging mit 33:27 an den TBO.

Doch auch bei den Oberhausenern lief zuletzt nicht alles rund, als ein plötzlicher Trainerabgang und personelle Wechsel zum Jahresende für Unruhe sorgten. Ob die Kirchhellener davon im ersten Ligaspiel möglicherweise entscheidend profitieren könnten, bleibt abzuwarten. Gut zu Gesicht stünde der TSG eine sportliche Überraschung jedoch allemal.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop