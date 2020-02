Die TSG Kirchhellen lädt zum Derby der Gegensätze

In der Bezirksliga gehen die Bottroper Vertreter mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den 17. Spieltag. Dieser steht insbesondere im Zeichen des Derbys: Am Sonntag (11.45 Uhr) kommt es in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße zu einem Duell der Gegensätze. So empfängt die TSG Kirchhellen als Tabellenletzter den souveränen Spitzenreiter DJK Adler 07 Bottrop.

Während die verlustpunktfreie Truppe von Adler-Trainer Sebastian Wycichowski in der laufenden Saison einen Bestwert nach dem anderen knackt und von Sieg zu Sieg eilt, hinken die Kirchhellener den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Mit nur drei Siegen bekleidet die TSG das Tabellenende und ist im Abstiegskampf zwingend auf weitere Erfolgserlebnisse angewiesen. Immerhin: Alle drei Siege – nur eines der letzten vier Spiele ging verloren – sammelten die Kirchhellener nach dem Jahreswechsel, weshalb die Truppe von Michael Zawadzki neue Hoffnung schöpfen durfte.

SC Bottrop könnte Adlern Schützenhilfe leisten

„Blickt man auf das Hinspielergebnis und die Vorzeichen, könnte man meinen dass für uns eh nichts geht“, so Zawadzki, der unter anderem noch das 17:32 aus der Hinrunde im Kopf hat. „Aber wir spielen zuhause, haben fast alle Jungs an Bord und gegen Adler 07 definitiv nichts zu verlieren. Wir wollen Spaß haben und es unserem Gegner so schwer wie möglich machen.“

Dazu ist am Sonntag (13.15 Uhr) auch der SC Bottrop II am Ball. Die Mannschaft von Trainer Jens Remmert trifft in der Dieter-Renz-Halle auf den zweitplatzierten HC Sterkrade. Zwar gebührt den Gästen aus Oberhausen die klare Favoritenrolle, dennoch wollen die Bottroper den HC mächtig ärgern. Obendrein könnten sie im Erfolgsfall den Adlern im Aufstiegsrennen gewichtige Schützenhilfe leisten.

Tabelle: Bezirksliga