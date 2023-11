Die TSG Kirchhellen ergibt sich zu schnell ihrem Schicksal

Kirchhellen. Die TSG Kirchhellen legt gegen den TV Schwafheim vielversprechend los, kann das Tempo des Tabellenzweiten aber nicht bis zum Schluss halten.

Eine Partie mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten erlebten die Handballer der TSG Kirchhellen am zurückliegenden Wochenende. So reichten dem Klub aus dem Bottroper Norden 30 starke Minuten nicht aus, um eine letztlich klare 23:36 (13:16)-Niederlage gegen den TV Schwafheim abzuwenden.

Denn so überzeugend die TSG vor eigenem Publikum im ersten Durchgang auftrat, so wenig hatte sie dem Tabellenzweiten nach dem Seitenwechsel entgegenzusetzen. „Das war schon ein wenig schade“, resümierte Kirchhellens Trainer Sebastian Meier, „wir haben uns im Endeffekt zu früh aufgegeben. Denn eigentlich war es bis dahin eine richtig gute Leistung unsererseits.“

Zwar sei damit zu rechnen gewesen, dass es gegen Schwafheim mit fortdauernder Spielzeit immer schwerer werden würde. „Wir wussten, dass wir das Tempo gegen diesen Gegner nicht über die volle Distanz halten können“, fuhr Meier fort.

Doch nach dem Geschmack des TSG-Trainers wurde die Partie zu frühzeitig an den Konkurrenten abgegeben. „Da haben wir uns ein Stück weit unserem Schicksal ergeben. Dabei haben wir gerade in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir durchaus dazu im Stande sind, auch einen solchen Gegner gehörig ärgern zu können. Vielleicht wäre sogar noch mehr für uns möglich gewesen.“

TV Schwafheim setzt sich kurz vor der Halbzeit ab

Gerade die Anfangsphase sollte den Kirchhellenern dabei als Mutmacher dienen, denn die erste Führung gehörte den Gastgebern, die sich in einem temporeichen Spiel in Windeseile ein 4:2 erarbeiteten (3.). Dass aber auch die Gäste aus Schwafheim einen guten Ball spielen, stellten sie nachfolgend unter Beweis, sodass sich das Duell auf dem Parkett zu einem munteren Schlagabtausch entwickelte.

Über ein 11:11 (22.) wussten sich die Gäste schließlich Minuten vor der Pause erstmals auf drei Tore abzusetzen. Meier: „Da haben wir die eine oder andere Chance ausgelassen, sonst wäre das Zwischenresultat sicherlich knapper ausgefallen.“

Eine passende Antwort hatten die Kirchhellener in der verbleibenden Spielzeit derweil nicht mehr parat. Denn im zweiten Spielabschnitt kam der Bottroper Landesligist kaum mehr zu Torerfolgen. Anders der TV Schwafheim, der die Fehler der TSG gnadenlos ausnutzte und sich bis zur 46. Minute bereits auf 26:17 abzusetzen wusste, sodass die Partie schließlich ihren Lauf nahm.

Positives wusste der Aufsteiger von der Loewenfeldstraße aus der Niederlage aber dennoch mitzunehmen, wie Meier betonte: „Die erste Halbzeit war wirklich gut, darauf können und wollen wir aufbauen.“ Im nächsten Ligaspiel gastiert die TSG am Samstagabend (18.45 Uhr) beim TV Issum. Gegen den noch ungeschlagenen TVI will sich die Meier-Sieben möglichst teuer verkaufen. Meier: „Wofür es am Ende reichen kann, wird man sehen. Wir werden auf jeden Fall wieder alles geben.“

