Die SG Bottrop/Borbeck will den achten Sieg in Serie

Sie konnten sich an Weihnachten auch über ein sportliches Geschenk freuen: Die Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck. Weil die Konkurrenz des SC 99 Düsseldorf II patzte, schafften die von Florian Rieck trainierten Bobos den Sprung an die Tabellenspitze.

Im letzten Spiel der Hinrunde und dem ersten im neuen Jahr wollen sie den Platz an der Sonne natürlich verteidigen. Dass ihnen das gelingt, scheint gut möglich und Verstärkungen haben die Bobos in der Winterpause auch bekommen.

Die SG Bottrop/Borbeck muss am Sonntag bei der Reserve des SV Blau-Weiß Dingden antreten. Los geht es um 12 Uhr.

Die Gastgeber gewannen überraschend das letzte Spiel des Jahres 2019 eben gegen Düsseldorf mit 3:1 und rangieren derzeit aber nur auf Tabellenplatz acht.

Die Bobos dürften gewarnt sein, die Favoritenrolle können sie vor der Partie aber nicht verneinen. Die Gästen aus Bottrop und Borbeck präsentierten sich auch in ihrer letzten Partie des vergangen Jahres in glänzender Form. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg hatten sie das Derby gegen TB Osterfeld für sich entschieden. Nach der Paradevorstellung hatte Coach Rieck auch noch angekündigt: „Wir sind noch nicht bei 100 Prozent.“ Dass die Form derzeit passt, wollen die Bobo dementsprechend auch gegen Dingden unter Beweis stellen.

„Wir waren von dem Ergebnis auch sehr überrascht. Vor allem, weil Dingden mit 3:1 gewonnen hat und wir Düsseldorf ‘nur’ mit 3:2 geschlagen haben“, sagt Mandy Pickarski, Kapitänin der Bobos, die den achten Erfolg in Serie feiern wollen. Unterschätzen werden sie die Gastgeber deshalb in keinem Fall. „Wir werden sehr konzentriert zu Sache gehen und wollen da weitermachen, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben“, so Prickarski, die mit ihrer Mannschaft in der Winterpause Verstärkung bekommen hat.

Mit VC Allbau in der 2. Bundesliga

Ronja Brüggemann hat sich der SG Bottrop/Borbeck angeschlossen und wird das Team auf der Diagonalposition unterstützten. „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung“, sagt Pickarski, schließlich wechselt Brüggemann vom VC Allbau Essen zu den Bobos. Mit Allbau spielte Brüggemann bisher in der 2. Bundesliga. „Sie ist direkt für uns spielberechtigt und wird auch am Sonntag gegen Dingden schon zum Einsatz kommen“, berichtet die Bobo-Kapitänin. Insgesamt kann die Spielgemeinschaft mit auf dem kompletten Kader nach Dingden reisen.