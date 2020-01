Bottrop. Die SG Bottrop/Borbeck gewann das zehnte Spiel in Folge. Gegen den SV Bayer Wuppertal mussten die Damen nur im dritten Satz zittern.

Die Volleyballerinnen des SG Bottrop/Borbeck gewannen auch ihr zehntes Spiel in Folge und behaupten damit weiterhin die Spitzenposition in der Verbandsliga. Beim 3:1-Erfolg gegen den Tabellensechsten SV Bayer Wuppertal bewahrte das Team von Trainer Florian Rieck auch nach dem verlorenen dritten Satz einen kühlen Kopf und fuhr den Sieg im vierten Durchgang nach Hause.

Dabei begann das Spiel nach Maß für die SG: In der gut gefüllten Dieter-Renz-Halle spielten sich die Volleyballerinnen durch ein 25:16 im ersten Satz und ein 25:14 im zweiten eine ungefährdete 2:0-Führung heraus. Gerade den druckvollen Aufschlägen von Kristina Nagel hatten die Wuppertalerinnen nicht viel entgegenzusetzen.

Im dritten Satz verliert die SG den Roten Faden

Im Angriff stachen die Bottroper Außenangreifer und Diagonalangreifer heraus. Im dritten Satz gab es einen Bruch im Spiel der SG. Schnell lagen die Damen 1:11 zurück - das Rieck-Team fand aber nochmal in den Satz zurück und glich zum 14:14 aus. In der Endphase des Satzes fehlte aber wieder die Konzentration, so dass die Gäste aus Wuppertal den dritten Durchgang mit 25:23 für sich entschieden.

Auch im vierten Satz gestalteten die Gäste das Spiel bis zum Stand von 20:20 offen. Dann besonnen sich die Volleyballerinnen der SG wieder auf ihre Stärken und schalteten nochmal den Turbo ein und zogen auf 24:20 davon. Von vier Matchbällen verwandelte die SG den dritten Ball und gewann den Satz mit 25:22.

Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Solingen Volleys beträgt weiterhin vier Zähler. Im nächsten Spiel am kommenden Samstag ist die SG beim TV Jahn Königshardt zu Gast und will beim Tabellensiebten die Serie aufrecht erhalten.