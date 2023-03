Die regionale Tischtennis-Szene trauert um Dieter Rodemers

Immer engagiert, immer an der Platte. So kannte ihn die Tischtennisszene: Dieter Rodemers starb jetzt im Alter von 89 Jahren.

Bottrop. Er war Macher, Organisator und Türenöffner: Dieter Rodemers engagierte sich sein Leben lang für den Tischtennis. Der Bottroper ist gestorben.

Die TTG Bottrop 75 trauern um eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte hinweg um den Bottroper Tischtennis-Sport verdient gemacht hat. Dieter Rodemers starb acht Tage vor seinem 90. Geburtstag.

Dieter Rodemers war über fünf Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichsten Vorstandsämtern aber überwiegend als 1. Vorsitzender bei der TTG Bottrop 75 engagiert. Zuvor war er Gründungsmitglied und Leiter der Tischtennis-Abteilung beim PSV Bottrop. Zehn Jahre lang stand er als Vorsitzender an der Spitze des Gesamtvereins und baute den PSV zum größten Bottroper Sportverein aus.

Mit zwölf Jahren fand Dieter Rodemers zum Tischtennis

Rodemers hatte seine Liebe zum Tischtennissport im Alter von zwölf Jahren entdeckt, übte den Sport rund 30 Jahre lang aktiv aus. Rodemers engagierte sich Zeit seines Lebens in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, nicht nur an vorderster Stelle in verschiedenen Sportvereinen. D

er Polizeioberkommissar war viele Jahre lang ehrenamtlich für das Jugendamt und das Sozialamt tätig, betreute Sportgruppen zur Integration ausländischer Mitbürger, gründete Kinder-Tischtennisgruppen an der Willy-Brandt-Gesamtschule und schulterte rund 25 Jahre lang auch unterschiedlichste Aufgaben vom Schülerwart bis hin zum Vorsitzenden im Tischtennis-Kreis Oberhausen/Bottrop.

Sehr am Herzen lag im auch die 1988 gegründete Freundschaft mit dem DDR-Verein SV 24 Münchenbernsdorf. Noch heute begegnen sich die beteiligten Vereine einmal jährlich.

1992 wurde Rodemers das Bundesverdienstkreuz für außergewöhnliche Verdienste im Ehrenamt sowie für die Integration ausländischer Mitbürger und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen überreicht. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband zeichnete ihn mit der goldenen Verbandsehrennadel aus, er erhielt außerdem den Stadtehrenbrief und das silberne Ehrenzeichen der Stadt Bottrop, beim PSV und der TTG Bottrop 75 war er bis zuletzt Ehrenvorsitzender.

„Dieter war ein grandioser Organisator, ein guter Lehrmeister und ein ganz toller Mensch. Er hat dem Tischtennis in Bottrop viele Türen geöffnet und seine Verbindungen zur Stadt und zur Polizei für unseren Sport und seine Tischtennis-Familie genutzt. Wir werden unseren Dieter nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Christoph Kaibel stellvertretend für die TTG 75 und die Bottroper Tischtennis-Szene.

