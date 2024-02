Die Ligareform sorgt für große Dramatik im Saisonendspurt

Bottrop Zu den Mannschaften, die jeden Punktgewinn in Gold aufwiegen, zählen auch die Männer des SC Bottrop und die Frauen von Adler 07 Bottrop:

Die Spannungskurve steigt in den Landesligen weiter an und stellt die Bottroper Teams am Wochenende vor neue Aufgaben. Vor allem für die Männer des SC Bottrop und die Frauen der DJK Adler 07 Bottrop wird es besonders interessant, da sich beide Teams jeweils mit direkten Konkurrenten messen und somit um wichtige Punkte spielen. Derweil wollen die SC-Frauen ihrer Pflicht nachkommen und gegen das Schlusslicht der Liga nicht stolpern.

SC Bottrop – TuS Lintfort. Am vergangenen Wochenende hatten die Handballer des SC Bottrop spielfrei, sodass sie die Rolle des neutralen Zuschauers eingenommen haben. Wie Bottrops Trainer Jens Pitlinski feststellen musste, hat die Konkurrenz dem SCB allerdings keinen Gefallen getan. „Es hat niemand wirklich für uns gespielt“, äußert sich der SC-Coach und richtet den Blick auf ein eng gestaffeltes Mittelfeld. „Zwischen den Plätzen sechs und zehn liegt nur ein einziger Punkt. So lässt sich erahnen, wie spannend es in den kommenden Wochen noch werden kann.“

Nachdem die Bottroper im letzten Heimspiel gegen Schermbeck einen klaren fünften Saisonsieg eingefahren und dadurch auch wichtiges Selbstvertrauen gesammelt haben, wollen sie nun im nächsten Duell um „absolute Big Points“, wie Pitlinski es treffend beschreibt, gegen den TuS Lintfort nachlegen.

Wenn sich der Tabellensechste am Sonntag (11.45 Uhr) in der Dieter-Renz-Halle vorstellt, geht es für beide Teams angesichts der Ausgangssituation um einiges. Pitlinski: „Natürlich wäre es enorm wichtig, zu punkten. Allerdings bleibt auch zu sagen, dass noch lange nichts entschieden ist. Daran wird auch der Ausgang dieses Spiels nichts ändern.“

Für das TuS-Spiel hat sich der Landesligist einiges vorgenommen und brennt insbesondere auf eine Revanche für die bittere Niederlage in der Hinserie (28:33). Das erste Kräftemessen ist auch dem SC-Trainer durchaus noch präsent, wie Pitlinski anführt. „Es war mitunter unsere schwächste Saisonleistung. Dahingehend wollen wir uns klar steigern und uns die Punkte zurückholen. Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir gegen den TuS ein offenes Duell gestalten können.“ Wesentliche personelle Änderungen gibt es beim SCB im Vergleich zum Schermbeck-Spiel nicht.

ETB SW Essen – DJK Adler 07 Bottrop. Als Tabellenachter gastieren die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop am Sonntag (14 Uhr) beim unmittelbaren Verfolger, der als Neunter nur einen Zähler Rückstand hat und sich somit in Schlagdistanz befindet. Dem Gastspiel der Adler im benachbarten Essen kommt also eine besondere Bedeutung zu. So ordnet auch Adlers Trainer Marius Bruckwilder die kommende Ligaaufgabe als „enorm wichtig“ ein. „Wir haben die Chance auf Punkte, die uns gerade in der aktuellen Situation sehr guttäten. Außerdem steckt bei uns noch die Niederlage aus der Hinrunde in den Köpfen.“

So würden sich die 07er nach Angaben ihres Trainers gerne für das klare 19:28 im ersten Kräftemessen revanchieren. Ein Sieg hätte für die Bottroperinnen zudem einen positiven Nebeneffekt, da die Adler seit drei Ligaspielen auf einen Erfolg warten. Bruckwilder. „Vor allem die letzte Partie hat der Mannschaft aufgezeigt, dass sie mithalten kann und auch in ihrer aktuellen Konstellation absolut konkurrenzfähig ist. Deshalb wollen wir nun gucken, was in Essen für uns gehen könnte. Wir werden gemeinsam alles in die Waagschale werfen.“

Natürlich bauen wir auch auf die positiven Eindrücke aus den letzten Ligaspielen und wollen diese bestätigen. Christoph Grewer - Trainer des SC Bottrop

SC Bottrop – SV Heißen. Ein ungleiches Duell dürfte die Handballerinnen vom SCB am Sonntag (13.30 Uhr) erwarten, wenn der SV Heißen in der Dieter-Renz-Halle aufschlägt. Während die Bottroperinnen von Sieg zu Sieg eilen und zuletzt als Tabellendritter eine neue Duftmarke zu setzen wussten, verweilen die Gäste ohne einen einzigen Punktgewinn am Tabellenende und wirken bereits hoffnungslos abgeschlagen.

So ist die Favoritenrolle vor dem 17. Ligaspiel klar an den SC verteilt, der deshalb tunlichst nicht stolpern will, wie das Bottroper Trainergespann um Christoph Grewer und Thomas Stratmann anführt. „Das wird eine unserer Aufgaben sein“, so Grewer, „wir wollen die Konzentration hochhalten und mit Entschlossenheit und Ehrgeiz auftreten. Natürlich bauen wir auch auf die positiven Eindrücke aus den letzten Ligaspielen und wollen diese bestätigen. Unser Ziel ist es, einen Sieg einzufahren.“

Dabei darf der SCB einmal mehr auf einen weitestgehend kompletten Kader bauen, sodass die Bottroperinnen beste Voraussetzungen verzeichnen, um mit dem anvisierten zwölften Saisonsieg das Dutzend voll zu machen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop