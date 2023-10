Die Gruppen für die Hallen-Stadtmeisterschaft stehen fest

Titelverteidiger Rhenania Bottrop tritt in Gruppe C unter anderem gegen BW Fuhlenbrock an.

Bottrop. Die Hallen-Stadtmeisterschaften werfen ihren Schatten voraus. Die Teilnehmer wissen jetzt, auf welche Vorrunden-Gegner sie sich einstellen müssen

Die Fachschaft Fußball hat am Freitagabend die Gruppen für die Hallen-Stadtmeisterschaft 2024 ausgelost, die am 6. und 7. Januar in der Dieter-Renz-Halle ausgetragen werden.

Die Auslosung im Vereinsheim des VfB Kirchhellen wurde von Ute Behrmann vorgenommen. Dabei wurden die 15 teilnehmenden Vereine zunächst in vier Lostöpfe eingeteilt. Die drei Bottroper Bezirksligisten wurden aus dem Lostopf 1 den Gruppen A bis C zugelost. In selber Form wurde auch mit den drei A-Kreisligisten vorgegangen.

Bezirks- und A-Ligisten werden auf die Gruppen aufgeteilt

Spannung garantiert nahezu jede Gruppe, soviel steht nach der Auslosung schon fest. In Gruppe A trifft der VfB Bottrop auf den VfL Grafenwald, die Hobbyliga Bottrop sowie den SV 1911 Bottrop und die Sportfreunde 08/21.

In der Gruppe B muss sich der SV Fortuna Bottrop mit dem VfB Kirchhellen, dem SV Vonderort, dem VfR Polonia Ebel und dem TSV Feldhausen messen.

Titelverteidiger Rhenania Bottrop bekommt es in Gruppe C mit Blau-Weiß Fuhlenbrock, Dostlukspor Bottrop, dem FC Bottrop und den Welheimer Löwen zu tun.

Eine Hallen-Stadtmeisterschaft der Frauen wird in diesem Jahr nicht von der Fachschaft Fußball ausgetragen. Die Begründung: Nachdem der VfB Bottrop seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat, sind nicht mehr genügend Teilnehmer vorhanden. Die Stadtmeisterschaft in der Halle kann im kommenden Jahr deshalb auch an nur zwei Tagen über die Bühne gehen.

