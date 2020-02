Die BSG Menegde startet mit zwei Neuzugängen

Bottrop. Die Vorbereitung der BSG Mengede verlief schleppend. Dennoch peilt der C-Ligist den Aufstieg an. Dabei sollen zwei Neuzugänge helfen.

Die BSG Mengede hat die Meisterschaft noch nicht aufgegeben und sich für den Punktspielstart 2020 viel vorgenommen. Bei fünf Punkten Rückstand auf Adler Osterfeld II auch kein Wunder. Die Bottroper empfangen am Sonntag (13 Uhr) im ersten Spiel nach der Winterpause den VfB Bottrop III in den Weywiesen.

Dabei kann Trainer Stuart Frericks auf zwei Neuzugänge zurückgreifen. Chris Frömmer (SG Osterfeld) und Kevin Jäschke (VfB Bottrop II) zeigten schon in den Testspielen, dass sie eine Verstärkung sein können. Trotzdem drückt bei der BSG ein wenig der Schuh. „Die Vorbereitung lief eher schleppend. Dennoch hoffe ich, dass wir am Sonntag den zwölften Saisonsieg klar machen“, so Frericks. Das umkämpfte Hinspiel endete mit einer 4:4-Punkteteilung.