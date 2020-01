Die Bottroper BA besteht die Feuerprobe

Die Bottroper Billard-Akademie hat am Wochenende zwei große Schritte Richtung Klassenerhalt gemacht. Mehr noch: Nach den Siegen gegen Aufsteiger BC St. Wendel (7:1) und den BC Elversberg (6:2) ist für die Mannschaft um Kapitän Christian Rudolph jetzt sogar Platz drei zum Greifen nah.

Am Samstag gingen die Bottroper nicht ohne Druck an die Tische. Gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten BC St. Wendel sollte unbedingt ein Sieg her, um einem drohenden Abstiegskampf vorzubeugen. Die vier Bottroper bestanden die Feuerprobe. Tom Löwe und Francis Forton spielten eine 4:0-Führung heraus. Löwe besiegte Daniel Schwerdtfeger in 36 Aufnahmen mit 40:35, Forton setzte sich mit 40:32 gegen Lutz Schwab durch.

Starke Vorstellung von Ronny Brants an Brett 1

Im zweiten Durchgang brillierte dann Ronny Brants. Bottrops Nr. 1 setzte sich im Spitzenduell gegen den Franzosen Jerome Barbeillon durch, der im Nachstoß nur auf 39:40 verkürzen konnte. Christian Rudolph war auch lange auf Siegkurs, teilte am Ende aber die Punkte mit dem Tschechen Radovan Hájek (40:40).

Am Sonntag lieferten die Bottroper in unveränderter Aufstellung eine vergleichbar überzeugende Leistung ab. Das Team setzte sich mit 6:2 gegen den BC Elversberg durch. In der ersten Runde punkteten Tom Löwe (40:27 gegen Volker Marx) und Francis Forton (40:22 gegen Klaus-Bernhard Bosel). Den Sieg perfekt machte anschließend Christian Rudolph. Bottrops Kapitän setzte sich mit 40:33 gegen den ehemaligen Europameister Jef Philipoom durch. Trotz ordentlicher Leistung nichts zu holen war für Ronny Brants, der Belgier unterlag seinem Landsmann Peter Ceulemans nach 24 Aufnahmen mit 23:40.

Durch die beiden Siege haben die Bottroper ihren Mittelfeldrang verteidigt. Schon am kommenden Spieltag ist der Sprung auf Platz drei denkbar. Der ist aktuell nur einen Punkt entfernt.