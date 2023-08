Dem FC Bottrop gelangen am Sonntag zwei Treffer. Zu einem Erfolg reichte das jedoch nicht. Das Spiel gegen Sterkrade ging knapp verloren.

Fotostrecken Die besten Fotos vom Saisonstart der Fußballer in Bottrop

Bottrop. Wir haben insgesamt 104 Fotos von den Auftaktpartien des VfB Bottrop, Fortuna Bottrop I und II, Rhenania Bottrop, Welheimer Löwen und FC Bottrop.

Der erste Spieltag der neuen Fußballsaison hatte es für die Bottroper Vereine in sich. Landesliga-Absteiger VfB Bottrop kam schon am Freitag zu einem unerwartet deutlichen Erfolg im Spitzenspiel gegen Schwarz-Weiß Alstaden. Trainer Can Ucar hatte seine Jungs offensichtlich gut auf die Oberhausener eingestellt. Die Partie war schon zur Halbzeit entschieden.

Der VfB Bottrop besiegt SW Alstaden zum Auftakt mit 4-0 Der VfB Bottrop besiegt SW Alstaden zum Auftakt mit 4-0 Der VfB Bottrop dominierte das Topspiel des ersten Spieltags deutlich. SW Alstaden blieb im Jahnstadion ohne Chance. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Viel Pech zum Start der Saison hatte Fortuna Bottrop. Der Bezirksligist verlor sein Auftaktmatch gegen Rheinland Hamborn mit 1:2. Dabei erzielten die Bottroper gleich alle drei Tore. Fortunas Neuzugang Johann Müller unterliefen in seinem ersten Punktspiel gleich zwei Eigentore.

Fortuna Bottrop unterliegt Rheinland Hamborn nach Eigentoren Fortuna Bottrop unterliegt Rheinland Hamborn nach Eigentoren Fortuna Bottrop hat den Saisonauftakt gegen Rheinland Hamborn in den Sand gesetzt. Die Partie ging nach Eigentoren mit 1:2 verloren. Foto: Thomas Gödde

Mit leeren Händen standen am Sonntag auch die Fußballer von Rhenania Bottrop da. Die Blau-Weißen zeigten beim SV Friedrichsfeld zwar über weite Strecken ein gutes Spiel, machten aber zu wenig aus ihren Torchancen und unterlagen am Ende unnötig mit 1:2.

Rhenania Bottrop unterliegt SV Friedrichsfeld mit 1-2 Rhenania Bottrop unterliegt SV Friedrichsfeld mit 1-2 Der SV Rhenania Bottrop ist mit einer1:2-Niederlage beim SV Friedrichsfeld in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Foto: Felix Hoffmann und Markus Joosten

Für die Welheimer Löwen sah es am Sonntag nicht gut aus. Erst kassierte Ibrahim Tug wegen einer vermeintlichen Schwalbe die Ampelkarte und wenig später gelang Fortuna Bottrop der Ausgleichstreffer. Doch die Welheimer blieben dran, erkämpften sich in Unterzahl große Spielanteile und feierten einen Doppelpack von Daniel Galonska, der einen 3:1-Erfolg ermöglichte.

Welheimer Löwen setzten sich bei Fortuna II durch Welheimer Löwen setzten sich bei Fortuna II durch Die Welheimer Löwen sind mit einem Sieg in die neue Saison der Kreisliga B gestartet. Foto: Felix Hoffmann

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A sieht der FC Bottrop einer weiteren herausfordernden Saison entgegen. Die Welheimer lieferten sich am Sonntag ein spannendes Match mit der Reserve der Spvgg. Sterkrade 06/07. Die Bottroper gingen zwar in Führung, hatten am Ende aber unglücklich mit 2:3 das Nachsehen.

FC Bottrop muss sich Sterkrade 06/07 II geschlagen geben FC Bottrop muss sich Sterkrade 06/07 II geschlagen geben Der FC Bottrop verlor zum Auftakt der Kreisliga B gegen Sterkrade 06/07 mit 2:3 Foto: Felix Hoffmann

