Deutsche Meisterschaft: Das BC Weywiesen ist wieder auf Kurs

Torbjörn Blomdahl ließ am Samstag in seiner Partie gegen Peter Ceulemanns gleich neun Matchbälle aus.

Bottrop. Neun ausgelassene Matchbälle von Weltklassespieler Torbjörn Blomdahl und Punktverlust gegen Elversberg: Bottroper sind trotzdem wieder vorne.

Hinter den Dreiband-Assen des BC Weywiesen liegt ein denkwürdiger Doppelspieltag im Saarland. Der amtierende Deutsche Meister schwankte in seinen Partien in Elversberg (4:4) und St. Wendel (3:5) auf einem schmalen Grad zwischen Genie und Wahnsinn.

Weil zeitgleich dem großen Titel-Konkurrenten BC International Berlin die Nerven flatterten, gelang die Rückkehr an die Tabellenspitze der 1. Bundesliga. Die Bottroper sind jetzt nur noch zwei Partien von der Titelverteidigung entfernt. Schon am 30. April soll die zweite Deutsche Meisterschaft in Folge gefeiert werden.

BC Weywiesen sieht in Elversberg schon wie der sichere Sieger aus

In Elversberg stellten sich die Bottroper am Samstag schon auf die Siegesfeier ein. Das Team führte mit 4:2 und es lief nur noch die Partie von Torbjörn Blomdahl gegen Peter Ceulemanns. Blomdahl führte nach 16 Aufnahmen überdeutlich mit 44:23.

Die Partie schien gelaufen, doch der siebenmalige Weltmeister geriet noch einmal ins Stolpern. Der Schwede vergab insgesamt neun Matchbälle, verlor mit 49:50 und verwunderte damit nicht nur seine Mitspieler. Blomdahl, Diabetiker, erklärte im Anschluss: „Ich habe gemerkt, dass ich leicht unterzuckert war. Mir wollte überhaupt nichts mehr gelingen.“

Somit stand am Ende nur ein enttäuschendes Unentschieden. „Wir hatten einen Sieg fest eingeplant“, gab auch Markus Wirgs zu. Der Sportliche Leiter des BC Weywiesen sah sich vor der Blomdahl-Partie auch in seiner Einschätzung bestätigt.

Christian Rudolph bringt die Bottroper in Führung

Christian Rudolph hatte die Bottroper mit 2:0 in Führung gebracht. Im Duell mit Lukas Stamm warf er seine Erfahrung und Routine in die Waagschale. Nach 29 Aufnahmen hatte er die Partie gegen den deutschen Nationalspieler mit 40:29 gewonnen. Am Nebentisch hatte Thorsten Frings zwar eine starke Leistung gezeigt, spielte in 22 Aufnahmen einen Schnitt von 1,682, hatte gegen einen an diesem Tag noch stärkeren Klaus-Bernhard Bosel aber knapp das Nachsehen (37:40).

Bottrops Reserve muss zwei Niederlagen hinnehmen In der 2. Bundesliga konnte die Reserve des BC Weywiesen ihre Lage nicht verbessern. Die Partie beim BC München ging am Samstag mit 2:6 verloren. Beim Tabellenvierten schnupperte nur Uwe Klein an einem möglichen Partiegewinn. Er verlor das Duell mit Christos Christodoulidis nur knapp mit 37:40. Hans-Dieter Müller, Dirk Wörmer und Jörg Ikenmeyer verloren dagegen relativ deutlich. Nicht viel besser lief es für die Bottroper am Sonntag. Beim BC Landau unterlag das BC Weywiesen mit 2:6. Der einzige Partiegewinn gelang Jörg Ikenmeyer, der sich am Spitzenbrett mit 40:33 gegen Gerhard Kostistansky behauptete. Am abschließenden Spieltag (29. und 30. April) haben die Bottroper Heimrecht. Sie messen sich dann mit dem Tabellenführer ATSV Erlangen und der TSG Heilbronn.

In der zweiten Spielrunde brachte Roland Forthomme die Bottroper wieder in Führung. Der zweifache Weltcup-Sieger aus Belgien setzte sich mit 50:41 gegen den Franzosen Pierre Soumagne durch. Dass Blomdahl im Anschluss den sicher geglaubten Gesamtsieg gegen Elversberg noch verspielte, sorgte im Bottroper Lager nur kurz für ein Stimmungstief.

Markus Wirgs hatte auf seinem Smartphone das Spiel des großen Konkurrenten verfolgt und meldete das überraschende Unentschieden des BC International Berlin beim BC Nied. Auch Blomdahl leistete noch am selben Abend Wiedergutmachung. Ein Großteil der Getränke ging am Samstag auf seine Kosten.

BC Weywiesen trifft auf hochmotiviertes Kellerkind

Am Sonntag ging es für gut ausgeruhte Bottroper ins von Elversberg nur 25 Kilometer entfernte St. Wendel. Blomdahl und Co. stellten sich auf große Gegenwehr ein, denn für den Gastgeber ging es darum, die geringe Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Und die Bottroper spielten St. Wendel zunächst in die Karten. Jens Eggers zeigte an Brett vier eine ordentliche Leistung, musste sich Daniel Schwerdtfeger dennoch mit 36:40 geschlagen geben. Und auch Christian Rudolph sah sich einem motivierten Gegner gegenüber. Lutz Schwab nutzte sein Stellungsglück und markierte in der 39. Aufnahme seinen 40. Punkt. Rudolph hatte nur noch die Chance zum Ausgleich, blieb dann aber nervenstark und erzielte im Nachstoß die dafür nötigen drei Punkte.

Der Ausgangspunkt für die zweite Spielrunde war damit klar. Bei einem 1:3-Rückstand durften sich die Bottroper keinen Ausrutscher mehr erlauben. Torbjörn Blomdahl machte in dieser Situation seine spektakuläre Niederlage vom Vortag wieder wett.

Dick Jaspers am Vortag mit Weltklasse-Vorstellung

Dick Jaspers. Foto: Felix Hoffmann

Und das ausgerechnet gegen Dick Jaspers, der seit drei Jahren die Spitze der Weltrangliste ziert. Der Niederländer hatte erst am Vortag eindrucksvoll seine Ausnahmeklasse bewiesen, als er seine Partie gegen Michael Nilsson in nur 18 Aufnahmen gewann, dabei eine Höchstserie von 18 Ball hinlegte und damit den so wichtigen 6:2-Sieg gegen den BCC Witten komplettierte.

Jaspers war am Sonntag im Duell mit Blomdahl allerdings chancenlos. Der fünfmalige Weltmeister konnte nur zu Beginn Schritt halten. Bottrops Spitzenspieler zog die Partie danach an sich, gewann dann deutlich mit 50:32 und glich somit für Bottrop zum 3:3 aus.

Die Blicke der Zuschauer wanderten auf den Nebentisch zur letzten Partie des Tages. Und in der ging es äußerst spannend zu. Thorsten Frings lieferte sich mit dem Franzosen Jerome Barbeillon eine packende und ausgeglichene Partie. „Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen“, beschrieb Markus Wirgs.

Frings blieb nervenstark, setzte sich in der entscheidenden Phase etwas ab und gewann am Ende mit 50:45. Damit hatten die Bottroper den 1:3-Rückstand tatsächlich noch in einen knappen 5:3-Erfolg verwandelt. Die Laune sollte sich zusätzlich heben, als das Ergebnis der Berliner bekannt wurde: Der BC International kam auch beim BC Elfenbein Höntrop nicht über ein 4:4 hinaus.

Zum Abschluss kommen Magdeburg und Berlin nach Bottrop

Durch die Berliner Patzer gehen die Bottroper als Tabellenführer der 1. Bundesliga auf die Zielgerade der Saison. Am 29. und 30. April kommt es dann zum großen Showdown. Die Bottroper empfangen am Samstag den bereits als Absteiger feststehenden 1. BC Magdeburg und treffen am Sonntag im Spiellokal in den Weywiesen auf den großen Berliner Konkurrenten.

„Wenn wir uns gegen Magdeburg durchsetzen, würde uns schon ein Unentschieden gegen Berlin reichen“, rechnet Wirgs vor. Die Bottroper setzen an diesem April-Wochenende alles daran, ihren Titel aus der Vorsaison zu verteidigen und werden in beiden Partien mit ihrer stärksten Formation antreten.

