Der VfM Bottrop feiert zwei neue Westdeutsche Meister

Wesel. Mit zwei Meistertiteln und mehreren Podestplätzen lässt sich das Ergebnis des VfM Bottrop bei den Westdeutschen Meisterschaften in Wesel sehen.

Am vergangenen Wochenende fanden auf der Minigolfanlage des MSC Wesel die Westdeutschen Meisterschaften statt und auch in diesem Jahr konnten die Akteure des VfM Bottrop überzeugen. In insgesamt sieben Kategorien wurden zwei Siege und drei weitere Podiumsplatzierungen geholt.

An zwei Tagen wurden insgesamt acht Runden gespielt, dafür musste man allerdings den Cut nach vier Runden schaffen, um sich für den letzten Wettkampftag zu qualifizieren. Sigrid Eilert konnte sich bei den Seniorinnen II mit insgesamt 243 Schlägen (was bei acht gespielten Runden einem Schnitt von 30,4 entspricht) durchsetzen, während sich Rolf Meyer in der sehr stark besetzten Kategorie Senioren II mit 213 (Schnitt: 26,6) an die Spitze setzte.

VfM Bottrop landet im Teamwettbewerb auf dem zweiten Platz

Vizemeisterin bei den Seniorinnen I wurde Elvira Hellmich (231, 28,9), Klaus Jarosch konnte sich den dritten Platz sichern (211, 26,4), nur knapp geschlagen von den beiden Heimspielern Marco Bettger (206) und Thomas Barke (209).

Auch Rolf Meyer kürte sich bei der Westdeutschen Meisterschaft 2021 in Wesel zum Champion und sicherte den Sieg für den VfM Bottrop. Foto: VfM Bottrop

Auch im prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb konnte das starke Weseler Team seinen Heimvorteil nutzen. Diese Kategorie wird nur am ersten Wettkampftag durchgeführt, pro Mannschaft sind vier Spieler im Einsatz, die jeweils schlechteste Einzelrunde wird gestrichen. Dabei setzte sich Wesel von Anfang an an die Spitze und konnte sich letztendlich mit 303 Schlägen (25,3 im Schnitt) vor dem VfM Bottrop (310, 25,8) behaupten.

Offene Stadtmeisterschaft steht an

Auch auf der Heimanlage im Bottroper Stadtgarten wird es demnächst zu einem sportlichen Wettkamp kommen. Der Verein lädt zu den mittlerweile 9. offenen Stadtmeisterschaften ein, bei denen auch Hobbyspieler gerne gesehen sind und in separaten Kategorien ihre Sieger ausspielen.

Das Turnier findet am Sonntag, den 15. August statt und beginnt um 9 Uhr. Interessenten können sich bis zum 8. August mit Angabe des Namens und des Geburtsdatums direkt am Platz oder per mail unter geschaeftsstelle@vfm-bottrop.de anmelden.

