Der VfB Kirchhellen verbessert sich auf Platz sieben

In einer durchwachsenen Partie gewann der VfB Kirchhellen am Sonntag gegen den SC Hassel mit 4:1 (1:1). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Spielmacher Sascha Markmann in der 60. Minute drehte der VfB die letzte halbe Stunde auf und erzielte in Unterzahl drei Treffer.

Die 240 Zuschauer an der Loewenfeldstraße bekamen schon in der Anfangsphase einiges geboten: Es waren keine zwei Minuten gespielt da legte die VfB-Abwehr Hassel-Stürmer Seldin Malkoc im eigenen Sechzehner zu Boden. Der Torgarant übernahm den Strafstoß selbst und schoss den SC Hassel zunächst in Führung.

VfB Kirchhellen zeigt in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung

Aber nur zwei Minuten später köpfte Hassel-Verteidiger Lukas Tomanek einen langen Einwurf zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor. Auf den furiosen Beginn folgte dann aber eine lange Durststrecke bis zur Halbzeitpause, in der nicht viel geschah. „Wir waren in der ersten Hälfte zu fahrlässig und ungenau in den Abspielen. Es war ein überschaubares Spiel“, erklärte VfB-Trainer Mark Wischerhoff den spielerisch schwachen Auftritt seines Teams.

Die zweite Halbzeit sollte dann interessanter werden: VfB-Mittelfeldmann Sascha Markmann sah in der 57. Minute nach einem taktischen Foulspiel die Gelb-Rote Karte und weckte damit seine Mitspieler förmlich auf. Kirchhellen begann plötzlich Fußball zu spielen und erzielte kurze Zeit später durch den stärker werdenden Max Stratmann nach einem als Flanke getarnten Schuss vom Sechzehnereck das 2:1. Die Gelsenkirchener waren merklich überrascht über die VfB-Offensive und halfen Kirchhellen bei den nächsten zwei Toren.

Eine verunglückte Mohs-Flanke ließ Hassels-Keeper Nils Schmidt nach vorne abprallen zum bereitstehenden Torjäger Dominik Selm, der das 3:1 markierte. Auch beim 4:1 war die Gäste-Abwehrreihe zur Stelle: Julian Thimm bekam einen steilen Pass gerade noch in die Mitte des Fünfmeterraums, den Hassel-Verteidiger Tobias Leufke nur ins eigene Tor zum Endstand klären konnte. Wischerhoff zeigte sich erleichtert nach dem hart erkämpften Sieg: „Das waren wichtige drei Zähler, die uns in den nächsten Wochen den Rücken in der Liga freihalten. Wir haben heute nicht so stark gespielt wie letzte Woche gegen Stuckenbusch, aber am Ende zählen die drei Punkte.“

