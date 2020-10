Der VfB Kirchhellen kämpft mit Verletzungssorgen

Bottrop. VfB-Coach Marc Wischerhoff setzt am Sonntag bei den Sportfreunden Stuckenbusch auf die klassischen Fußball-Tugenden: Kampf und Leidenschaft.

Beim schweren Auswärtsspiel gegen die Sportfreunde Stuckenbusch am Sonntag muss Trainer Marc Wischerhoff, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfB Kirchhellen, auf die wichtigen Stammkräfte Max Stratmann und Jonas Timm verzichten. Das soll mit Engagement und Kampfgeist kompensiert werden.

Obwohl das Spielerische VfB-Coach Marc Wischerhoff wichtig ist, ist ihm klar, dass es am Sonntag auf die klassischen Tugenden beim Fußball ankommen wird. Über den Kampf zum Spiel finden, Laufbereitschaft an den Tag legen, Wege gehen, die auch mal weh tun, dass erwartet Wischerhoff von seinem Team, dem er trotz einer deutlichen Niederlage beim letzten Spiel in Dülmen einen Aufwärtstrend bescheinigt: „Die TSG hat unsere Fehler gnadenlos bestraft, das ist eine sehr gute Mannschaft, die stehen nicht umsonst ohne Punktverlust auf Platz eins. Für uns ist es wichtig, unsere Fortschritte weiter zu vertiefen, dass Pressingverhalten unserer Mannschaft war phasenweise richtig gut, da müssen wir ansetzen.“

Gegner aus der gleichen Tabellenregion

Mit den Stuckenbuschenern wartet jetzt ein Gegner aus der gleichen Tabellenregion, nur ein Zähler trennt beide Vereine und Marc Wischerhoff erwartet ein enges Spiel auf nicht leicht zu bespielendem Stuckenbuscher Terrain und einen robust und selbstbewusst auftretenden Gastgeber, bei dem man gerne den einen oder anderen Punkt entführen möchte.

