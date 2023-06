Der TV Blau-Weiß Bottrop hat seine Hausaufgaben gemacht

Bottrop. Der Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt geht in die entscheidende Phase. Die Ergebnisse der Bottroper Mannschaften in der Übersicht:

In vielen Ligen auf Verbandsebene stand am Wochenende der finale Spieltag an. Die Herren 55 des TV Blau-Weiß Bottrop hoffen weiter auf den Aufstieg.

Niederrheinliga

Damen 60: TC Bottrop - TC Heißen 4:2

Dank des zweiten Saisonsieges verbessern sich die Damen 60 des TC Bottrop auf drei in der Niederrheinliga. Das letzte Spiel steigt bereits am kommenden Wochenende beim Zweitplatzierten in Krefeld.

1. Verbandsliga

Damen 30: TV Blau-Weiß Bottrop – Kahlenberger HTC 3:6

Die Damen 30 des TV Blau-Weiß Bottrop leisteten dem Kahlenberger HTC erheblichen Widerstand, mussten den Gästen aber dennoch bereits nach den Einzeln zum Aufstieg in die Niederrheinliga gratulieren. Nur Alina Degen konnte ihr Einzel gewinnen, Chantal Mikolajczak und Theresa Liß unterlagen jeweils im Match-Tiebreak. Die Blau-Weißen beenden die Saison auf Platz vier.

Herren 40: TC Eigen-Stadtwald – TSV Bocholt 5:4

Knappes Ergebnis, aber ein deutlicher Spielverlauf. Jürgen Bannasch, Fabian Mies, Volker Schüppel und Dragan Simic sorgten mit souveränen Siegen für eine komfortable 4:2-Führung nach den Einzeln. Das Doppel Simic/Schüppel ließ anschließend im dritten Doppel nichts mehr anbrennen und sicherte den verdienten 5:4-Erfolg. In der Abschlusstabelle bedeutet das Rang zwei hinter dem Buschhausener TC. „Wir können zweifellos von einer guten Saison sprechen. Schade, dass wir am ersten Spieltag gegen Buschhausen noch nicht wussten, dass es da schon um den Aufstieg geht, denn genau in dem Spiel konnten wir nicht aus dem Vollen schöpfen“, so Michael Altmann.

Herren 55: Rochusclub Düsseldorf II – TV Blau-Weiß Bottrop 1:8

Mit einem dominanten Auftritt und dem 8:1-Sieg beim Rochusclub in Düsseldorf unterstrichen die Herren 55 des TV Blau-Weiß Bottrop ihre Aufstiegsambitionen. Mit 5:1-Siegen führen sie die Tabelle in der 1. Verbandsliga an. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag. Dann greifen die Blau-Weißen nicht mehr selbst in das Spielgeschehen ein und drücken stattdessen dem TV Jahn Hiesfeld die Daumen. Die Dinslakener spielen gegen den Verfolger aus Voerde und dürfen nicht höher als 2:7 verlieren.

2. Verbandsliga

Damen 30: Solinger TC – TC Eigen-Stadtwald 4:5

Als Vizemeister schließen die Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald die Saison in der 2. Verbandsliga ab. In Solingen standen den Zwei-Satz-Niederlagen von Julia Mohr, Sabrina Borchers und Nina Bielaczek drei klare Erfolge von Ilka Walther, Romina Linne und Pia Maas an den Positionen 4 bis 6 gegenüber. Entsprechend ging es mit einem 3:3 in die Doppel. Hier profitierten die Stadtwälderinnen zunächst davon, dass die Gastgeberinnen nur zwei Doppel stellen konnten, dann machten Sabrina Borchers und Nina Bielaczek mit einem 6:2 und 6:2 den 5:4-Erfolg im letzten Saisonspiel perfekt. „Das war ein rundum gelungener letzter Spieltag. Die Saison lief für uns wirklich sehr gut und wir sind echt happy mit dem Vizetitel“, so das Fazit von Nina Bielaczek.

Herren 30: TV Blau-Weiß Bottrop – TC Sonsbeck 7:2

Gegen den dezimierten Gast aus Sonsbeck hatten die Herren 30 des TV Blau-Weiß Bottrop nur wenig Mühe. Niklas Meier, Frank Zwickl, Marvin Hilger, Florian Hüsken und Marcel Malcharek entschieden die Partie bereits nach den Einzeln. Auf die Doppel wurde anschließend verzichtet. Die Blau-Weißen belegen vor dem letzten Spieltag am 12. August den dritten Tabellenplatz und können ihr Punktekonto gegen das sieglose Ligaschlusslicht dann noch auf fünf Siege aufstocken.

Damen 40: TC Blau-Gelb Eigen - HTC Schwarz-Weiß Neuss 1:8

Nach vier Siegen in Serie fanden die Damen 40 des TC Blau-Gelb Eigen im HTC Schwarz-Weiß Neuss ihren Meister. Sonja Plettau profitierte vom Nichtantritt ihrer Gegnerin, die übrigen fünf Duelle gingen in zwei Sätzen an die Gegnerinnen, sodass die Partie vorzeitig entschieden war. In den Doppeln verpassten die Blau-Gelben dann auch noch zwei mögliche Punkte im Match-Tiebreak. Endstand: 8:1 für Neuss.

Herren 50: SG Rheinkamp-Repelen – TC Blau-Gelb Eigen 4:5

Beim Vizemeister in Rheinkamp-Repelen erkämpften sich die Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen den ersten Saisonsieg in der 2. Verbandsliga, müssen aber dennoch den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Weil die TSG Benrath als sicherer Aufsteiger im Parallelspiel gegen die Turnerschaft Rahm nach einer 5:1-Führung zwei Doppel verschenkte, konnten die Blau-Gelben nicht mehr nach Matchpunkten gleichziehen und hatten entsprechend das Nachsehen.

Herren 50: TC Waldhof – Mettmanner THC 5:4

Dank des dritten Saisonsieges beenden die Herren 50 des TC Waldhof die Saison in der 2. Verbandsliga auf dem dritten Platz. Ralph Tytko, Ralf Banaszak und Gerhard Bongers gewannen ihre Einzel, die Kombinationen Veenstra/Bongers und Tytko/Banaszak machten dann in zwei Sätzen den 5:4-Sieg perfekt.

Damen 50: TC Waldhof – TC RW Vlyun 5:4

In Vlyun feierten die Damen 50 des TC Waldhof den zweiten Saisonsieg und beenden die Saison damit mit einer 2:2-Bilanz auf dem dritten Tabellenplatz. Anja Kleisa, Martina Neuwald, Heike Waltmann und Doris Korn waren am letzten Spieltag in den Einzeln erfolgreich. Das Doppel Neuwald/Korn sorgte anschließend für die Entscheidung.

Herren 55: TC Heide – GW Burscheid 4:5

Eine bittere 4:5-Niederlage gegen Burscheid bringt die Herren 55 des TC Heide im Tabellenkeller noch einmal arg in Bedrängnis. Zwei knappe Doppelniederlagen machten am Ende den Unterschied aus. Beim Tabellenzweiten in Traar benötigen die Fuhlenbrocker nach der Sommerpause am 12. August nun zwingend ein Erfolgserlebnis, um doch noch die Klasse zu halten.

Damen 55: TC Heide – TC Venn 5:4

Gegen das Tabellenschlusslicht des TC Venn feierten die Damen 55 des TC Heide den zweiten Saisonsieg, wobei sich der Kontrahent als harter Brocken entpuppte. Nach Siegen von Andrea Paus, Susanne Schepers und Jutta Köhler ging es mit einem 3:3 in die Doppel. Anschließend war es den starken Auftritten von Schepers/Katsamakidis und Looks/Köhler zu verdanken, dass die Punkte im Fuhlenbrock blieben.

Herren 60: Eintracht Duisburg – TC Waldhof 7:2

Andreas Dietze ergatterte für die Herren 60 des TC Waldhof den Ehrenpunkt bei Eintracht Duisburg. Die Partie war entsprechend nach den Einzeln entschieden, sodass auf die Austragung der Doppel verzichtet wurde und sich beide Seiten auf den 7:2-Endstand einigten. Die Waldhöfer beenden die Saison mit drei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz drei.

Damen 60: CTC Krefeld – TC Heide 3:3

In Krefeld teilten die Damen 60 des TC Heide die Punkte und beenden die Saison mit einer Niederlage, einem Remis und zwei Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz. Gabi Wischermann und Martina Ruf waren im Einzel erfolgreich, den dritten Punkt sicherte das Doppel Steinhaus/Domin.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop