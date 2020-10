Der TSV Feldhausen kassiert in Gladbeck eine 0:7-Schlappe

Galdbeck. Der TSV Feldhausen hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Die Kicker von der Marienstraße kassierten am Sonntag die vierte Niederlage in Serie.

Der TSV Feldhausen muss weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis in der Saison warten. Die Kicker von der Marienstraße gingen am Sonntag beim Tabellenzweiten SuS Schwarz-Blau Gladbeck II regelrecht baden und unterlagen chancenlos mit 0:7.

Der TSV Feldhausen erwischte auf dem Kunstrasenplatz an der Roßheidestraße einen gebrauchten Tag. Noch bevor die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Wolff überhaupt Betriebstemperatur erreicht hatte, lagen die Gladbecker bereits mit 2:0 vorne. Mirco Kucharski traf per Doppelpack in der 3. und 4. Minute. Die Feldhausener stabilisierten sich im Anschluss und hielten bis zum Halbzeitpfiff weiteren Schaden ab. Gladbeck nutzte mit zunehmender Spielzeit seine Fitness-Vorteile und bejubelte in der zweiten Halbzeit fünf weitere Tore.

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

