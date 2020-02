Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der TSG winkt der Sprung aus der Abstiegszone

Am 16. Spieltag stehen für den SC Bottrop II und die TSG Kirchhellen Auswärtsspiele auf dem Programm. Der SC muss am Sonntag beim Tabellenachten VfR Saarn II antreten, die TSG fährt zum Kellerduell zur HSG Duisburg. Im Optimalfall könnten Zawadzki und Co. die Abstiegsränge verlassen. Ein Heimspiel haben die Adler. Der Tabellenführer trifft am Sonntag um 16 Uhr auf den Tabellenneunten HSC Osterfeld.