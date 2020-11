Der Tag, an dem in Bottrop ein Tor in sich zusammen fiel

Der Amateurfußball ist im Pausenmodus. Aber in Sevilla zeigte die Nationalmannschaft noch einmal, wie man sich amateurhaft verhält. Wem die 0:6-Klatsche nicht genügt, darf sich regelmäßig königsblaue Blamagen anschauen oder die Spiele der Domkicker aus Köln. Ein adäquater Ersatz für den geliebten Kreisligakick ist das jedoch nicht.

Da passiert es hin und wieder mal, dass man sich in der aktuellen Phase an vergangene Highlights von den diversen Ascheplätzen oder sonstigem Geläuf erinnert. Bei den 11ern wird eine Geschichte besonders oft hervorgekramt, wenn man sich nach dem Training in der Kabine auf ein paar Kaltgetränke zusammensetzt und in Erinnerungen schwelgt:

Wenn sich der Torhüter keine Blöße geben will

Wir schreiben den 26. Februar 2012. Heimspiel für den SV 1911 Bottrop in den Weywiesen. Asche. Der Protagonist: Torhüter Marcel „Oggi“ Ortmann. An diesem Tag ist er besonders motiviert, da es gegen die alten Jungs von Arminia Klosterhardt III geht. Nur allzu oft wurde er von seinen ehemaligen Mitspielern im Training per Lupfer düpiert. Doch an diesem Tag sollte alles anders laufen. Dem Ex-Team mit genialen Paraden das Leben schwer machen: Das ist der Traum eines jeden gewechselten Torhüters. Leider entwickelte sich das Spiel in eine andere Richtung.

Klosterhardt ging mit 1:0 in Führung. In der 70. Minute drohte der zweite Gegentreffer. „Ich stand 18, 20 Meter vorm Tor und der Stürmer wollte den Ball über mich drüber heben. Die Blöße wollte ich mir aber nicht geben und hab dann quasi mit Vollsprint und 20 Meter Anlauf den Ball noch von der Linie gekratzt“, erinnert sich Oggi an die Szene. Für ein Abbremsen oder gar ein vernünftiges Abrollen nach dieser wunderbaren Parade war es allerdings zu spät. „Gebremst hat mich das Netz“, komplettiert der Torhüter im Ruhestand die Geschichte. Das Ergebnis: Ein zerstörtes Tor und ein verfrühtes Spielende gemäß dem Motto: Sieg oder Spielabbruch.

Lukas Schneider ist Bottroper und leidenschaftlicher Amateurfußballer. Der 25-Jährige ist Torhüter des SV 1911 Bottrop und teilt mit uns in seiner Kolumne „1911 Freunde“ den Blick auf das nicht selten skurril komische Innenleben des kleinsten Bottroper Kreisliga-Vereins.