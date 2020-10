Mit positiven Vorzeichen gehen die Handballer des SC Bottrop in ihr fünftes Meisterschaftsspiel. Zwar wartet auf das Team von Trainer Jens Remmert eine anspruchsvolle Aufgabe, immerhin tritt der SCB am Samstagabend (19 Uhr) beim Tabellendritten MTV Rheinwacht Dinslaken II an. Doch auch die Bottroper wussten die ersten Wochen der noch jungen Saison bereits für sich zu nutzen und neuen Optimismus zu wecken.

„Hier wächst wieder etwas zusammen, das Team ist auf einem guten Weg“, beschreibt Jens Remmert die Situation im SC-Lager. Als Remmert in der vergangenen Saison von der zweiten zur ersten Mannschaft sprang und das Ruder beim Landesligisten übernahm, befand sich der SCB in unruhigen Fahrwassern.

Nach zwei Trainerwechseln geht es beim SC Bottrop wieder bergauf

Nachdem der SC 2018 nach nur einem Jahr in der Verbandsliga mit einem dicken blauen Auge wieder aus dieser abstieg – die Bottroper blieben komplett punktlos – fiel es den Bottropern schwer, sich in der Landesliga wieder zurecht zu finden. Es folgten zwei Trainerwechsel und ein Beinahe-Abstieg. „Wäre die letzte Saison nicht abgebrochen worden, wäre es für den SC sehr eng geworden, so ehrlich müssen wir sein“, blickt Remmert auf die Vergangenheit zu.

Doch mit dieser wollen die Bottroper nun abschließen und den Blick wieder nach vorne richten. Hierzu hat der SC nach den ersten vier Ligaspielen allen Grund, wenngleich die Remmert-Sieben erst drei Punkte ergatterte. „Es hätten auch fünf, wenn nicht gar sechs Zähler sein können“, so Remmert.

In den nächsten Wochen möglichst viele Punkte sammeln

Die spielerischen Aspekte seiner Schützlinge stimmen den Coach zuversichtlich, dass seine Mannschaft nun wieder eine gewichtigere Rolle in der Liga einnehmen wird. Doch zunächst wollen die Bottroper den Blick auf das Wesentliche fokussieren. „Schnell so viele Punkte wie möglich sammeln“, lautet die Devise. So will der SCB auch in Dinslaken sein Bestes geben und die eigene Chance suchen. „Dinslaken ist Favorit, wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen.“

