Der SC Bottrop kämpft gegen den Negativtrend

Für den SC Bottrop hat sich die Lage im Tabellenkeller der Landesliga zuletzt immer mehr zugespitzt. Mittlerweile befindet sich das Team in akuter Abstiegsgefahr, nur ein einziger Zähler trennt den einstigen Verbandsligisten vom Tabellenende. Dennoch übt sich Bottrop-Trainer Dirk Adam weiterhin darin, die Ruhe zu bewahren und den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen zu blicken.

„Ich bin noch immer der festen Überzeugung, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden“, sagt Adam und baut auch im kommenden Heimspiel auf ein Erfolgserlebnis seiner krisengebeutelten Truppe, die im neuen Kalenderjahr noch punktlos ist: Am Sonntag (11.30 Uhr) empfangen die Bottroper die Reserve des VfB Homberg. Adam: „Wir haben im Hinspiel eine schwache Leistung gezeigt, hätten da bei einem normalen Spielverlauf aber eigentlich punkten müssen. Das wollen wir diesmal unbedingt besser machen.“ In der Hinserie unterlag der SC bei den Duisburgern, die derzeit Rang sieben belegen, mit 22:29.

Dirk Adam hat wieder einige personelle Alternativen

Personell hat sich die Lage beim SCB im Vergleich zu den vorigen Ligapartien ein wenig entspannt, auch wenn der Landesligist erneut ohne Rückraumspieler Robin Student auskommen muss und unter der Woche nicht alle Stammkräfte voll mittrainieren konnten.

„Unser am Sonntag verfügbares Team sollte definitiv dazu in der Lage sein, das Spiel für sich zu entscheiden – ungeachtet dessen, in welcher Formation Homberg als Zweitmannschaft auflaufen wird. Wir wollen diesmal wieder von Beginn an hellwach sein und mit einem guten Start das nötige Selbstbewusstsein hinzugewinnen“, sagt Adam und ergänzt: „Die Jungs können die Tabelle lesen, alle wissen wie wichtig es für uns sein wird, endlich wieder zu punkten. Der Glaube an die eigene Stärke ist ungebrochen.“

Tabelle: Landesliga