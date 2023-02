Der SC Bottrop begrüßt beim Spielfest mehr als 300 Zuschauer

Bottrop. Der SC Bottrop bereitete dem Handballnachwuchs eine große Bühne: Beim Spielfest traten 18 Teams gegeneinander an. Es ging nicht ums Gewinnen:

Einiges los war am Samstag in der Sporthalle an der Gladbecker Straße. Den Grund lieferte der SC Bottrop, der mit seiner F-Jugend das „Spielefest“ ausrichtete, an dem insgesamt 18 Mannschaften teilnahmen. Etwa 350 Zuschauer sorgten zudem für eine stimmungsvolle Atmosphäre und rundeten die positiven Eindrücke einer gelungenen Veranstaltung ab.

„Für uns war es ein voller Erfolg“, resümierte Luise Wörmann, die zum vierköpfigen Trainerteam der F-Jugend beim SCB zählt, „alle Kinder haben es super gemacht und hatten viel Spaß.“ Das Spielefest ersetzt bei den F-Junioren die reguläre Saison und wird für gewöhnlich im zweiwöchigen Rhythmus jeweils von einem Verein im hiesigen Handballkreis ausgerichtet.

Tore werden in den Spielen nicht gezählt - Es geht um den Spaß

So wird auf Kleinfeldern im Turnierformat jeweils für zehn Minuten gegen jede Mannschaft gespielt. Dabei werden die gemeldeten Teams ihrer Stärke nach in Gruppen unterteilt. „In diesem Fall gab es zwei Gruppen zu je sechs Teams mit Anfängern und eine Gruppe für Fortgeschrittene, die jeweils sechs Mannschaften umfasst hat“, so Wörmann weiter.

Zwei der 18 Teams stellte der ausrichtende SC Bottrop selbst. „Alle Mannschaften haben fünf Partien absolviert, die Tore wurden allerdings nicht offiziell gezählt, da es am Ende einfach um den Spielspaß und um das Sammeln von Spielpraxis gehen sollte“, äußerte sich die Junioren-Trainerin, „der sportliche Vergleich rückt klar in den Hintergrund.“ Erst ab der E-Jugend steigen die Jugendteams in den Spielbetrieb mit regulären Meisterschaftsspielzeiten ein.

Ob der SC Bottrop möglicherweise im Zuge der aktuellen Spielzeit noch ein weiteres Spielefest ausrichtet, steht noch nicht fest. Die kommende Veranstaltung wird am 11. März von der HSG Hamborn United in Duisburg ausgerichtet. „Für manche Termine steht noch kein Ausrichter fest, womöglich werden wir uns dafür noch spontan melden.“

Neben dem sportlichen Treiben auf dem Parkett ging es auch abseits des Spielfeldes munter zu. Durch die Unterstützung von Eltern und Aktiven des Vereins wurde etwa ein breites Spektrum an Verpflegung angeboten, unter anderem wurden Kuchen, Waffeln und Hotdogs serviert. Zum Abschluss wurden alle Spielerinnen und Spieler geehrt: Alle erhielten eine Teilnahmeurkunde sowie etwas Süßes dazu, sodass für strahlende Gesichter gesorgt war.

