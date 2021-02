Der JC 66 Bottrop gründet die erste Judo-Online-Liga

Bottrop Fünf Vereine messen sich in drei Altersklassen mit den Talenten des JC 66 Bottrop. Am 10. Februar steigt bereits der erste Kampftag.

Mit der „Ele-Team-Challenge online 2021“ hat der JC 66 Bottrop die erste Online-Liga im Judo eingeläutet und es wird fleißig für den ersten Kampftag in zwei Wochen trainiert. In den Altersbereichen U10, U13 und U15 messen sich die gastgebenden Bottroper mit Bayer 04 Leverkusen, Stella Bevergern, Hertha Walheim, Sport Union Annen und PSV Recklinghausen. Insgesamt gehen 14 Teams an den Start, in der Coronazeit natürlich auf einer Distanz berücksichtigenden Wettkampfform.

Die Teams werden sich online treffen und trainieren in acht Disziplinen auf den Wettkampftag hin. Der wird nun erstmals in der kommenden Woche stattfinden. Dann werden jeweils acht Sportler in je zwei Disziplinen zeigen dürfen, wie stark sie sind. Jeder Sportler kämpft dann direkt gegen einen Judoka aus dem gegnerischen Team um Punkte und Rekorde. Das Team, das am Ende des Kampftages die meisten Punkte gesammelt hat, erhält zwei Punkte plus Unterbewertung (Einzelpunkte) für die Tabelle.

Das große Finale der Ele-Team-Challenge steigt im Mai

Im Mai sollen dann die Halbfinals, die Platzierungskämpfe und die großen Finals stattfinden. „Wir hoffen, dass wir den Kindern wieder etwas Wettkampfstimmung bieten können. Mit dieser Motivation trainiert es sich einfach leichter und es ist für alle schön, sich, wenn auch nur online, endlich einmal wiederzusehen.“, sagt JC Bottrops Präsident Detlef Kaziur.

Mitinitiator und JC66-Nachwuchssportkoordinator Volker Tapper ergänzt: „Wir sind gerade gezwungen, neue Wege zu gehen und innovativ zu denken. Auch, wenn wir hoffen, dass sich alles bald normalisiert und wir endlich wieder auf die Judomatte dürfen, sind wir es unseren Mitgliedern schuldig, ein Angebot zu machen und sie bestmöglich zu fördern.“

Erster Kampftag der U13 Piraten steht bereits fest

Das U13-Team der Piraten startet am 10. Februar mit dem Duell gegen die Bayer Ultra Dinos (Bayer 04 Leverkusen) in die Online-Liga 2021 (18 Uhr). Allen Teams steht jeweils eine Trainingswoche zur Verfügung und eine Wettkampfwoche, in der dann der jeweilige Kampftag ausgetragen werden muss.

Die genauen Zeiten können die Mannschaften untereinander koordinieren und senden dann die Ergebnisse zum Veranstalter, um dann den Tabellenstand aktualisieren zu können. Die Bottroper Piraten treffen sich zweimal pro Woche online, um die Übungen einzustudieren und herauszufinden, wer letztendlich am Kampftag in welcher Disziplin eingesetzt wird.

Die Challenge soll auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten

„Der Ehrgeiz der Kinder ist bereits geweckt und viele versuchen auch zu Hause, ihre eigenen Rekorde zu brechen. Genau das wollen wir erreichen, dass die Kämpfer motiviert sind und fleißig für ihr Team trainieren. Irgendwann werden wir schließlich wieder richtige Wettkämpfe haben und dann müssen wir fit und gut vorbereitet sein“, sagt JC-Trainer Sven Helbing, „Ich weiß selbst, wie schwierig es ist, sich gerade ständig selbst zu motivieren. Aber mit einem Ziel vor Augen geht das leichter und macht viel mehr Spaß. Wir hoffen, die ELE-Team-Challenge 2021 wird ein Erfolg und vielleicht kann man diese ja sogar wiederholen, auch wenn uns das Coronavirus nicht mehr so sehr einschränkt wie gerade.“

Helbing selbst wird das U13-Team trainieren, die U15 wird von Bundesligakämpferin und JC-Trainerin Hannah Karrasch betreut. Eine schöne Vorbereitung in Sachen Teamgeist und Mannschaftskampf ist die Online-Liga auch, denn die Nachwuchsjudoka wollen schließlich irgendwann einmal auch auf der großen Bühne, der Bundesligatatami antreten und für ihr Team erfolgreich sein.

