Der HSV Dümpten bleibt in Lürrip ohne jeden Makel

Mönchengladbach Der HSV Dümpten hat den 13. Sieg im 13. Saisonspiel geholt. Bei der Turnerschaft Lürrip gelang trotz schwachen Starts ein klarer 31:25-Erfolg.

Die Verbandsliga-Handballer des HSV Dümpten haben auch das letzte Spiel in diesem Jahr gewonnen. Sie besiegten die Turnerschaft Lürrip mit 31:25. Die Dümptener taten sich aber insbesondere in der ersten Halbzeit ungewohnt schwer.

Zwar führte der HSV in fremder Halle auch in Runde eins schon zeitweise mit fünf Toren (10:5). Bis zum Pausenpfiff waren die Hausherren aber wieder auf ein Tor dran (13:12). Für den Dümptener Trainer, Krzysztof Szargiej, kam das nicht überraschend. „Ich habe meine Mannschaft vor dem Gegner gewarnt, vor allem in Heimspielen ist Lürrip gefährlich. Die darfst du nicht auf die leichte Schulter nehmen“, so der Coach.

Dass die Gäste nur mit diesem knappen Vorsprung in die Pause gingen, lag auch an ihrer schlechten Torausbeute. „Wir haben den gegnerischen Torhüter warm geschossen“, so Szargiej. Insbesondere Spielmacher Matthis Blum ließ ungewöhnlich viel liegen und traf nicht wie sonst nach Belieben. „Das ist doch auch klar, Matthis ist ja keine Maschine, wir können nicht immer mit zehn bis 15 Toren von ihm rechnen“, stellt sich Szargiej hinter seinen Mittelmann.

Trotz der mauen ersten Hälfte hatte der Trainer nie da Gefühl, dass das Spiel verloren geht, betont er. Und so war es dann auch. Der HSV spielte konsequenter und nutzte auch die durch die Manndeckung entstehenden Räume in der gegnerischen Abwehr besser. Dies vor allem über die rechte Seite mit Lennart Blum und Nico Helfrich, die beiden sieben Treffer machten.

So hatten sich die Mülheimer bis zur 54. Minute dann doch wieder mit zehn Toren abgesetzt (31:21). In den Schlussminuten verkürzten die Hausherren aber noch auf 25:31. „Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel“, so Szargiej. Vor allem die Anzahl technischer Fehler war ihm zu hoch. „Man merkt einfach kurz vor Weihnachten, dass die Spieler nicht in Gänze dabei sind“, so der Trainer.

Der HSV führt zur Winterpause die Verbandsligatabelle weiter souverän an, verlustpunktfrei und mit acht Punkten Vorsprung auf den MTV Rheinwacht Dinslaken II. Im kommenden Jahr geht für die Dümptener der Trainingsbetrieb am 2. Januar weiter.

Das nächste Meisterschaftsspiel könnte aber gleich wieder ein Kracher werden. Am 21. Januar ist der Tabellendritte, die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen, zu Gast in der Sporthalle Boverstraße (Sonntag, 17 Uhr). Auch deswegen hätte Szargiej gerne „zwischen den Jahren“ trainiert, allerdings sind die Sporthallen in Mülheim geschlossen.

Turnerschaft Lürrip – HSV Dümpten 25:31 (12:13)

Dümpten: Strenger, Kretschmer – Kerger (2), M. Blum (4/1), Hellmich (1), Gernand (2), Michalski (3), Hofmeister (4), Grewe (1), Märker, Krecker, L. Blum (7), Helfrich (7/3)

