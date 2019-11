Der Bottroper BA fehlen zum Glück nur drei Punkte

Bottrop. Die Bottroper Billard-Akademie liefert gegen den BC Nied und den BCC Witten starke Leistungen ab, wird aber nur einmal belohnt.

Die Bottroper Billard-Akademie ist am Sonntag auf den sechsten Tabellenplatz der 1. Bundesliga zurückgefallen. Nach dem 6:2-Erfolg am Samstag beim BC Nied musste sich die Mannschaft dem BCC Witten unglücklich mit 2:6 geschlagen geben. „Manchmal liegen Sieg und Niederlage ganz dicht zusammen“, kommentierte Kapitän Christian Rudolph das Ergebnis in Witten. Am Ende von vier packenden Spielen hatte der Gastgeber gerade einmal drei Punkte mehr erzielt.