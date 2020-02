Der BKB-Cup startet am Freitag in seine 40. Runde

Bottrop. In der Sporthalle an der Gladbecker Straße sind die Schülerinnen und Schüler des Bottroper Berufskollegs nicht nur sportlich gefragt.

Auf dieses Event haben die Schülerinnen und Schüler des Bottroper Berufskollegs lange hingefiebert. Ab Freitag können sie in der Sporthalle an der Gladbecker Straße nicht nur ihr fußballerisches Geschick unter Beweis stellen, sondern auch, dass sie in der Lage sind, ein sportliches Großereignis über die Bühne zu bringen.

Mehr als 60 Mannschaften starten heute in das Turnierspektakel, das am kommenden Freitag mit den Finalspielen und der Siegerehrung durch Olaf Thon endet. 50 Jungen- und 13 Mädchen-Teams haben sich angemeldet, in der Endrunde werden auch noch die Mannschaften der Lehrerinnen und Lehrer dazu stoßen. Traditionell sind die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf dem Spielfeld gefordert. Sie kümmern sich auch um die Bewirtung der Sportler und Zuschauer, die Technik in der Sporthalle, die aktuelle Berichterstattung auf der Homepage, den Losverkauf, die Sanitäter, den Ordnungsdienst und die Schiedsrichter. Dabei stellt das Berufskolleg den guten Zweck in den Vordergrund. Die Erlöse sollen auch in diesem Jahr der Jugendhilfe zugute kommen.