Dem SC Bottrop droht bei Niederlage die Rote Laterne

Die Handballer des SC Bottrop durchleben aktuell eine schwere Zeit. Sportlich will es für den ehemaligen Verbandsligisten schon seit geraumer Zeit nicht mehr so richtig laufen, auch jetzt steckt der SCB überraschend wieder mitten im Abstiegskampf. Hinzu kommt die bevorstehende Trennung von Trainer Dirk Adam, der den Landesligisten zum Saisonende verlassen wird. So warten einige Baustellen auf den SC, der zunächst jedoch den Klassenerhalt als primäres Ziel auserkoren hat.

Denn auch die ersten Wochen des neuen Kalenderjahres gestalteten sich für die Bottroper eher trist: Zwei Spiele, zwei Niederlagen – insbesondere das letztwöchige Debakel beim Tabellenletzten SV Schermbeck dürfte mächtig am SC genagt haben. „So dürfen und wollen wir kein zweites Mal auftreten“, sagt Adam.

Die kommenden Aufgaben gestalten sich für den SC durchaus brisant, denn schon zum Auftakt der Rückrunde wartet gleich das nächste gewichtige Kellerduell. So tritt der SCB am Sonntag (13.15 Uhr) beim Tabellenvorletzten TB Oberhausen an. Zwar gewann die Adam-Truppe das Hinspiel (27:23) und kann zumindest daraus Mut schöpfen, die Drucksituation bleibt aber bestehen. Schlimmstenfalls könnten die Bottroper schon am Sonntag bis ans Tabellenende abrutschen.

