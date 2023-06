DC Black Bears krönen auch ihre zweite Saison mit Aufstieg

Bottrop. Bottrops Dart-Asse spielen in der neuen Saison in der B-Liga und melden eine zweite Mannschaft. Die Heimspiele werden live im Internet übertragen

Der Höhenflug der DC Black Bears Bottrop hält weiter an. Der junge Klub krönte auch seine zweite Saison mit der Meisterschaft und dem Aufstieg. Die Darter spielen in der kommenden Saison in der B-Liga, schicken eine zweite Mannschaft an den Start, haben allerdings auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

16 Spiele, 13 Siege: Die Bilanz der DC Black Bears in der abgelaufenen Saison der C-Liga ist beeindruckend. Die Bottroper hatten am Ende fünf Punkte Vorsprung auf das Team des DC Antikstube-XXL aus Oberhausen. Mit Rene Kazmierczak (2. Platz), Aydogan Saglam (3.) und Daniel Notthoff (8.) schafften außerdem drei Bottroper den Sprung in die Top 10 der Einzelwertung. „Das ausgiebige und kontinuierliche Training hat sich für uns ausgezahlt und maßgeblich zum Erfolg beigetragen“, sagt Bottrops Kapitän Marcel Richter, „wir waren schon sehr ehrgeizig unterwegs.“

Belohnt wird die starke Leistung mit dem Aufstieg in die B-Liga. Dort müssen sich die Schwarzbären auf den neuen Spielmodus „501 Masters-Out“ einstellen. Die neue Saison beginnt Ende August. „Unser Ziel wird sein, dass wir die Klasse halten, vielleicht gelingt uns ja auch der Sprung ins obere Tabellendrittel“, so Richter. Eine genaue Prognose sei jetzt noch nicht möglich: „Wir wissen noch nicht, wie stark die Gegner sind. Die Staffeln der B-Liga müssen erst noch ausgelost werden.“

Die Heimspiele der Black Bears werden live im Internet übertragen

Ende August wird auch die neu gegründete zweite Mannschaft der Bottroper in den Ligabetrieb einsteigen. Für die Black Bears, die einen kleinen Raum im Billard-Leistungszentrum in den Weywiesen fürs Training und die Spieltage nutzen, ist mit der Gründung der zweiten Mannschaft die Kapazitätsgrenze bereits erreicht. „Wegen der terminlichen Überschneidungen unserer Spiele, aber auch wegen des beschränkten Platzangebotes können wir keine weiteren Mannschaften gründen. Wir können momentan nicht einmal weitere Spieler aufnehmen“, sagt Richter.

Die Black Bears werden ihren Fans und allen Dartbegeisterten in der neuen Saison aber weiterhin einen interessanten Service bieten. Denn die Heimspiele beider Mannschaften werden live und mit Kommentar im Internet übertragen (www.dcblackbears.de). „Wer über unseren Dartclub auf dem Laufenden bleiben will, kann uns auch auf allen bekannten Social-Media-Plattformen folgen“, so Richter.

