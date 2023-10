Fußball Kreisliga B Das Derby zwischen Rhenania und Dostlukspor in 27 Bildern

Bottrop. Dostlukspor Bottrop erzielt im Derby sechs Tore, feiert aber nur einen knappen Sieg. Rhenania Bottrop profitiert von einer Ampelkarte. Die Fotos:

Ein spektakuläres Derby wurde den Zuschauern am Sonntag im Blankenfeld geboten. Die dritte Mannschaft von Rhenania Bottrop bot dem Spitzenreiter Dostlukspor lange Paroli, hatte am Ende aber dennoch mit 4:6 das Nachsehen.

Dostlukspors Spielertrainer Samet Güldü machte die Gelb-Rote Karte von Tolgahan Güngör dafür verantwortlich, dass das Ergebnis am Ende nicht deutlicher ausfiel. „Bis zum 5:1 und dem Platzverweis haben wir das sehr gut gemacht. In Unterzahl haben sich aber Fehler eingeschlichen. Immerhin war unser Sieg zu keiner Zeit in Gefahr.“

Für Dostlukspor war es der neunte Sieg im neunten Saisonspiel. Die Mannschaft macht aus ihren Aufstiegsambitionen kein Geheimnis. Güldü erklärt mit Blick auf das nahende Topspiel gegen Sterkrade: „Spielerisch haben wir die vielleicht stärkste Mannschaft der Liga, aber wir müssen immer konzentriert bleiben.“

