Das BC Weywiesen ist auf dem Weg zum dritten Titel in Folge

Bottrop Die Bottroper sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Der Deutsche Meister und Pokalsieger empfängt jetzt Berlin und Erlangen.

Die Dreiband-Asse des BC Weywiesen sind so in die Saison der 1. Bundesliga gestartet, wie sie die letzte beendet hatten. Mit Erfolgen in Serie. Der amtierende Deutsche Meister ist auf dem Weg zum dritten Titel in Folge. Am Wochenende stehen die Spiele fünf und sechs auf dem Programm. In den Heimspielen gegen den BC International Berlin und den ATSV Erlangen wollen die Bottroper ihre weiße Weste wahren und ihre Tabellenführung festigen.

„Das hört sich natürlich etwas doof an“, sagt Markus Wirgs. Der Teammanager des BC Weywiesen erklärt aber auch, warum das Saisonziel der Bottroper - wie in den Jahren zuvor - erneut nur Klassenerhalt lautet: „Die Liga ist stark. Und es wird enorm viel davon abhängen, wie oft uns Roland Forthomme zur Verfügung steht.“ Der belgische Weltklassespieler ist nicht nur in Deutschlands höchster Spielklasse im Einsatz und muss seine Termine immer wieder kurzfristig abstimmen. „Hätten wir ihn immer dabei, dann würden wir unser Ziel ganz anders formulieren.“

Ein wenig Bottroper Understatement kann Wirgs aber nicht abstreiten. Denn auch wenn Thorsten Frings den Klub für eine Bundesligapause verlassen hat, ist das BCW immer noch hervorragend aufgestellt. Neben Forthomme bilden der siebenfache Weltmeister Torbjörn Blomdahl aus Schweden, Christian Rudolph und Jens Eggers den spielstarken Stamm der Mannschaft.

Für Europa braucht das BC Weywiesen noch Sponsoren

An den ersten beiden Doppelspieltagen konnten die Bottroper schon die ersten „dicken Brocken“ auf dem Weg zum Titel aus dem Weg räumen. In den Heimspielen gegen den BSV Velbert und das BCC Witten gelangen zwei knappe 6:2-Erfolge. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, gibt auch Wirgs zu. Gegen Velbert kassierte beispielsweise Blomdahl eine Niederlage gegen den Belgier Eddy Merckx. Es war erst die zweite des Schweden im Dress des BC Weywiesen.

Erfolgreich gestalten konnten die Bottroper auch die Partien des zweiten Spieltags. Beim BC Elversberg und beim BC Nied gewannen die Bottroper jeweils mit 6:2. Jetzt, am dritten Doppelspieltag, stehen weitere Prüfungen an. Am Samstag spielt das BCW gegen den BC International Berlin (14 Uhr), am Sonntag kommt der ATSV Erlangen ins Spiellokal an den Weywiesen (11 Uhr). In beiden Partien kann Bottrop in Bestbesetzung antreten.

Als amtierender Meister und Pokalsieger haben sich die Bottroper für die „Champions League“ des Dreiband-Sports qualifiziert. Ob der Klub im kommenden Jahr am Coupe d‘Europe in Porto teilnehmen wird, steht allerdings noch nicht fest. „Da kommen Ausgaben auf uns zu, die wir so ohne weiteres nicht tragen können. Da sind wir auf Sponsoren angewiesen“, sagt Wirgs und hofft, dass in den kommenden Wochen noch Unterstützer dazugewonnen werden können.

Erfolgreich unterwegs sind die Bottroper auch in der 2. Bundesliga. Die Reserve steht nach zwei Spieltagen ebenfalls an der Tabellenspitze. Nach Siegen gegen AGB Xanten (5:3), den BC Grüner Tisch Buer (6:2), den 1. BC Magdeburg (5:3) und einer 2:6-Niederlage bei der BG Hamburg empfängt die Reserve am Samstag die BG Coesfeld, am Sonntag geht es gegen den SCB Langendamm.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop