Bottrop Rhenania Bottrop mischt mit einem stark verjüngten Team die Bezirksliga auf. Das sagt Trainer Stefan Thiele zu der Entwicklung.

Für positive Schlagzeilen sorgten in der Hinrunde der Saison 23/24 nicht nur die Fußballfrauen von Rhenania Bottrop. Auch die Männer sind nach zwei eher mageren Jahren zurück in der Spitzengruppe der Bezirksliga-Gruppe 5. Nach dem glücklosen Stefan Lorenz übernahm Trainer Stefan Thiele die erste Mannschaft, schaffte in der letzten Saison den lange gefährdeten Klassenerhalt und rollt jetzt mit einer auf vielen Positionen stark verjüngten Mannschaft die Liga auf. Mit ihm sprach unser Mitarbeiter Kai-Uwe Müller über die vergangenen Monate.

Stefan Thiele, ihre Mannschaft hat bisher zwölf Saisonsiege eingefahren, viermal verloren und kein Unentschieden zu verzeichnen. Aktuell steht Rhenania auf Platz vier der Liga in Schlagdistanz nach oben, aber schon mit gehörigem Abstand (8 Punkte) auf Platz fünf. Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde und einem Rückrundenspiel?

Das ist ganz klar ein positives Fazit, das ich nach fünf Monaten in der neuen Saison ziehen kann. Wir wussten zwar schon, dass wir einen starken Kader haben, aber viele unserer Spieler sind noch sehr jung und dementsprechend haben wir Rückschläge einkalkuliert. Aber diese Rückschläge sind in der Breite ausgeblieben, die Mannschaft hat trotz des niedrigen Durchschnittsalters konstant stark gespielt, viele Punkte gesammelt und vor allem dabei das Wichtigste nicht vergessen: nämlich begeisternden Fußball gespielt und damit nicht nur unseren Fans viel Spaß gebracht. Dementsprechend zufrieden bin ich mit den Leistungen, aber vor allem mit der Einstellung und dem Auftreten auf dem Platz.

Rhenania Bottrop hat in der Spitzengruppe die meisten Gegentore kassiert

Ihre Mannschaft hat viele Tore geschossen, von den ersten Vier in der Tabelle aber auch die meisten Gegentore bekommen. Wie beurteilen Sie das Defensivverhalten der Mannschaft?

Besser geht es natürlich immer, aber wenn ich Noten vergeben müsste, dann wäre es eine 2+. Da hat schon vieles gut zusammengepasst. Wir haben unsere Gegentore in nur wenigen Spielen bekommen, da haben wir Lehrgeld gezahlt. Dem entgegen stehen viele Auftritte, wo bei uns die Null stand. Und bei unserer offensiv angelegten Spielweise liegt es in der Natur der Dinge, dass unsere Gegner auch mal treffen (lacht). Unserer Spielweise wohnt ein gewisses Risiko inne, das wir in Kauf nehmen, denn wir haben in allen Mannschaftsteilen großes Potenzial.

Offensive ist Trumpf: Luca Fischer von Rhenania Bottrop im Spiel gegen Friedrichsfeld. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Kommen wir zur Offensive. Wie lautet da die Einschätzung?

Offensiv waren wir richtig stark. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir von hinten heraus schon relativ hochstehen, unsere Keeper sind sozusagen die erste Offensivkraft in der eigenen Hälfte. So können wir mit unserem flexiblen Positionsspiel viel Druck ausüben und unser Ziel ist es auch immer, schnell zu spielen. Das hat zusammen mit unseren fußballerischen Qualitäten dafür gesorgt, dass wir bisher schon 62 Tore gemacht haben. Das kann sich wirklich sehen lassen und ich bin da auch stolz auf die Jungs.

Thema Teamgeist. Wie sieht es da aus? Wie schätzen Sie das ein?

Der Mannschaftsgeist ist absolut top! Die Jungs halten nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb zusammen, wir sind da eine echte Einheit und diese positive Grundstimmung merkst du natürlich auf dem Platz, beim Training und in der Kabine. Auch die Trainingsbeteiligung war überragend, es waren immer zwischen 22 und 24 Spieler beim regulären Training, auch die Rekonvaleszenten haben im Extra-Training richtig Gas gegeben. Die Fitness der Mannschaft ist richtig gut, da hat Marvin Backhaus fantastische Arbeit geleistet.

Rhenania Bottrop will sich nach Winterpause keinen Druck auferlegen

Das Ziel vor der Saison war, schnellstmöglich den Klassenerhalt zu sichern. Der dürfte mit 36 Punkten nach 16 Spielen kein Thema mehr sein. Ist es an der Zeit, die Ziele anzupassen?

Wir wollen gut aus der Winterpause starten. Und wir wollen uns auch keinen Druck machen, jetzt ganz nach oben oder aufzusteigen zu wollen. Das muss man realistisch sehen. Aber natürlich haben wir auch gesehen, dass wir oben mithalten können und wollen unsere starke Platzierung halten und wenn es die Chance gibt, auch gerne noch nach oben klettern. Wir verfolgen weiter unseren langfristigen Plan, mit dieser aktuellen, jungen Mannschaft nachhaltig etwas aufzubauen und aktuell sind wir da voll auf Kurs, sogar leicht über dem Strich, wenn man das, was wir vor der Saison erwartet haben, zugrunde legt.

Jetzt ist erst einmal Winterpause. Wann legen sie wieder los?

Am 9. Januar steigen wir wieder ins Training ein. Unser erstes Vorbereitungsspiel steigt dann bereits fünf Tage später, da spielen wir in Gelsenkirchen beim SV Horst-Emscher.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Bottrop lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop