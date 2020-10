Neues Wochenende, neue Spielabsagen. Der SV 1911 Bottrop setzt aufgrund eines Corona-Falls voraussichtlich bis zum 29. Oktober weiterhin aus. Die eigentlich für Donnerstagabend angesetzte Partie in der Kreisliga B gegen SuS Oberhausen II fiel bereits aus, auch das für Sonntag geplante Spiel gegen Hibernia Alstaden wird nicht stattfinden.

Ebenfalls bereits abgesetzt ist das Spiel des SV Vonderort II in der Kreisliga C gegen die SG Kaprys Oberhausen und die Partie von Fortuna Bottrops Frauen in der Bezirksliga gegen die Sportfreunde Königshardt. Bei den Oberhausenerinnen gibt es einen bestätigten Coronafall.

In der Bezirksliga sind alle Bottroper Herrenmannschaften im Einsatz. Die Stadt Duisburg hat zwar jeglichen Kontaktsport verboten, Rhenania, der FC, Fortuna und der VfB treffen allerdings weder auf die DJK Vierlinden, noch auf den ESV Hohenbudberg und dürfen daher ran - und der VfB Kirchhellen spielt in der anderen Staffel.

