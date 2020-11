Corona: Saki Mitrentsis sehnt sich nach Griechenland

Die Corona-Schutzverordnung hat die Mannschafts- und Hallensportler hart getroffen. Sie können ihrem Sport momentan nicht nachgehen. Saki Mitrentsis vermisst ein gutes Stück Unbeschwertheit. Der Fußballer des Bezirksligisten SV Rhenania Bottrop träumt von einem sorgenfreien Urlaub in Griechenland.

Was haben Sie in den letzten sieben Tagen für ihre körperliche Fitness getan?

Puh, da bin ich ehrlich. Ich habe in den letzten sieben Tagen überhaupt nichts für meine Fitness getan. Ich bin nicht so der Läufer, das mache ich wirklich nur ungern. Neben dem Fußball gehe ich regelmäßig ins Fitness-Studio, aber das hat ja jetzt auch geschlossen. Mir ist schon klar, dass ich mich bald aufraffen muss, um nicht wieder bei Null anfangen zu müssen, wenn es mit dem Fußball wieder losgeht. Ich mache mir aber keine großen Sorgen. Es wird dann nicht lange dauern, bis ich wieder richtig fit bin.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden Sie dann in zehn Minuten tun?

Als erstes würde ich alle Masken in die Tonne kloppen. Die fliegen hier überall rum, im Auto, in jeder Sweatshirt-Jacke, einfach überall. Und dann gäbe es natürlich viele Dinge, die man machen könnte. Am liebsten würde ich dann drei oder vier Tage irgendwo hinfliegen und alles Ausblenden. Ohne Sorgen, ohne an etwas denken zu müssen, ohne Einschränkungen. Griechenland wäre schön. Fußball wäre dann natürlich auch wieder eine Option.

Welches Motto begleitet Sie durch die kommenden Wochen?

Das Fußballspielen und vor allem die Gemeinschaft im Verein fehlen mir schon sehr. Für den SV Rhenania spielen zu wollen, war für mich ja nicht nur eine sportliche Entscheidung, ich habe viele Freunde dort. Die Aussicht, dass es bald wieder losgeht, motiviert. Ich möchte bis dahin geduldig und positiv bleiben.

