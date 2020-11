Corona: Jan-Rudolf Möller sieht Parallelen zum Tennis

Die Corona-Schutzverordnung hat vor allem die Mannschafts- und Hallensportler hart getroffen. Sie können ihrem Sport momentan nicht nachgehen. Jan-Rudolf Möller versackt aber nicht auf der Couch. Bottrops Tennis-Stadtmeister bereitet sich konzentriert auf den Zeitpunkt vor, an dem er wieder den Tennisschläger schwingen darf.

Was haben Sie in den letzten sieben Tagen für ihre körperliche Fitness getan?

Schon eine ganze Menge. Das hat aber leider nur wenig mit dem zu tun, was ich unter normalen Umständen machen würde. Am Samstag war ich im Wald. Eine Stunde laufen, immer wieder unterbrochen für Stabilisierungsübungen. Das mache ich einmal in der Woche. Den Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mit leichten Medizinbällen, Kettlebells, Hütchen und der Agilityleiter verbracht. Alle zwei Tage steht dieses tennisspezifische Fitnessprogramm an.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden sie dann in zehn Minuten tun?

Das ist ja gar keine Frage. Ich hätte sofort den Telefonhörer in der Hand, und würde mich mit jemandem zum Tennisspielen in der Halle verabreden. Das Spiel vermisse ich schon sehr. Insbesondere in dieser Jahreszeit. Draußen ist es grau und kalt. Das geht mir richtig auf den Senkel. An solchen Tagen hat Tennis immer geholfen, um auch mental im Gleichgewicht zu bleiben.

Welches Motto begleitet Sie durch die kommenden Wochen?

Für mich persönlich ist es wichtig, an Routinen fest zu halten. Ich versuche, die aktuelle Herausforderung wie ein Tennisspiel zu sehen. Routinen helfen dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und positiv zu bleiben. Momentan sieht es ja noch nicht danach aus, als würden die Infektionszahlen kurzfristig zurück gehen, aber man muss immer auch das Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich setze darauf, dass der Impfstoff hilft und bin mir sicher, dass es schon bald wieder weiter geht. Das ist ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann.

