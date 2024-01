Cem Sakiz: Die Leiden eines verhinderten Titelverteidigers

Bottrop 2023 hielt er trotz Schmerzen durch, wurde dafür mit dem Titel belohnt. Ein Fehler. Auch deshalb schaute Rhenanias Cem Sakiz diesmal nur zu:

Cem Sakiz gehörte bei der Hallenstadtmeisterschaft 2023 zu den Leistungsträgern im Dress von Rhenania Bottrop. Der trickreiche Offensivfußballer hatte einen großen Anteil daran, dass am Ende die Blau-Weißen dem Publikum den dicken Silberpott entgegen reckten. In diesem Jahr war Sakiz in Räuberzivil, ihm blieb nur die Zuschauerrolle.

Cem, im letzten Jahr hast du trotz einer Verletzung die Hallenstadtmeisterschaft mitgespielt. War das in der Nachbetrachtung ein Fehler?

Sakiz: Ich habe im letzten Jahr zunächst nicht gespürt, dass die Verletzung so schlimm ist. Deshalb habe ich auch mitgespielt. Bis zum Finale hat sich noch alles gut angefühlt. In der letzten Minute habe ich mir dann aber in einer unglücklichen Aktion das Knie verdreht, ich hätte danach aufhören sollen, aber ich habe weitergemacht. Das war ein Fehler, weil ich schon geahnt hatte, dass irgendetwas nicht stimmt. Als ich nach dem Turnier nach Hause kam, sind die Schmerzen dann unerträglich geworden. Beim Arzt habe ich die Quittung bekommen: Vorderes Kreuzband gerissen, Riss im Innenmeniskus. Das war eine bittere Nachricht. An Fußball durfte ich lange nicht denken.

Wie fühlte es sich an diesem Wochenende an, der Mannschaft nicht helfen zu können und nur als Zuschauer auf der Tribüne dabei zu sein?

Sakiz: Das war wirklich merkwürdig. Seit ich bei den Senioren spiele, habe ich keine einzige Hallenstadtmeisterschaft verpasst. Es war nicht einfach, sich einzugestehen, dass es keinen Sinn macht. Aber die Gesundheit geht vor, das ist mir völlig klar. Mein Team hat auch ohne mich eine wirklich starke Leistung abgeliefert, sie kam auch ohne mich zurecht und hat uns alle stolz gemacht. Ein schlechtes Gewissen musste ich also nicht haben. Wichtig ist mir, dass ich jetzt wieder zurück auf den Platz kann. Ich will zur Rückrunde wieder komplett fit sein und meiner Mannschaft in der Bezirksliga helfen, das ist viel wichtiger als die Hallenstadtmeisterschaft.

In wenigen Tagen beginnt die Vorbereitung auf die Restsaison. Ihr seid Tabellenvierter der Bezirksliga. Was ist noch möglich, welches Ziel hast du persönlich?

Sakiz: Ich bin glücklich, dass es wieder losgeht mit Fußball und ich freue mich richtig auf die Vorbereitung, die jetzt anfängt. Nach sieben Monaten wieder auf dem Platz zu stehen, ist ein sehr überragendes Gefühl. Ich muss mich bei Christina Müller, Marvin Backhaus und auch bei meiner Freundin Celine bedanken, die in dieser schweren Zeit immer an meiner Seite standen und mich motiviert haben. Für uns als Team kommt es in der Vorbereitung darauf an, wieder in den Rhythmus zu finden. Wir haben einen breiten Kader, neben mir kommen auch noch andere Langzeitverletzte zurück. Natürlich motiviert die Tabellensituation, aber wir tun gut daran, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Natürlich wollen wir immer gewinnen. Ich bin mir sicher, dass es eine tolle Rückrunde wird. Das wird spannend mit den vier Teams, die da oben mitmischen.

