Fuhlenbrock. Spielerisch sieht das, was BW Fuhlenbrock anbietet, meistens schon ganz gut aus. Doch noch sind die Leistungseinbrüche zu groß, so der Trainer.

Am Sonntag geht es für BW Fuhlenbrock darum, den Aufwärtstrend beim direkten Konkurrenten VfR Oberhausen fortzusetzen. Trainer Selcuk Demir möchte mehr Konstanz in die Mannschaft bekommen. Groß war die Freude am vergangenen Sonntag über den ungefährdeten 2:0 Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen SuS 21 Oberhausen.

Mit einem weiteren Erfolg könnten sich die Blau-Weißen im oberen Tabellendrittel festsetzen, das Potenzial dafür ist ohne Frage vorhanden.

BW Fuhlenbrock muss die Auswärtsschwäche ablegen

Deshalb setzt Demir klare Ziele. Ihm ist wichtig, die aktuelle Auswärtsschwäche in den Griff zu bekommen und nach einem guten Match dieses Mal eine weitere ordentliche Partie direkt nachzulegen: „Wir müssen jetzt Konstanz in unsere Spiele bekommen. Das Leistungsvermögen ist da, unsere junge Mannschaft kann es nur noch nicht immer abrufen. Deshalb werden wir alles daran setzen, beim VfR Zählbares mitzunehmen.“

