BW Fuhlenbrock sieht schon vor dem Anpfiff Gelbe Karten

Fuhlenbrocks Mirsada Hoffmann-Kovac flüchtete sich nach der 1:3-Niederlage beim FSC Mönchengladbach in Sarkasmus. Mit zwei Bussen waren die Blau-Weißen zum Auswärtsspiel angereist, um unaufgeregt in die Begegnung zu gehen. Doch bei der Platzbesichtigung war es um die Ruhe des Landesligisten geschehen.

„Wir hatten einen schönen Ausflug nach Gladbach. Der Rasenplatz war unbespielbar und nicht einmal die Tore waren befestigt. Der Schiedsrichter hat sich an unseren Protesten nicht gestört.“ Stattdessen gab es für die Einwände Gelbe Karten schon vor der Partie, auch gegen Hoffmann-Kovac selbst. „Ich habe den Fehler gemacht, die Mannschaft auf diesem Platz spielen zu lassen. Völlig unverständlich: Warum wurde nicht auf dem Kunstrasen gespielt?“

Trotz dieser Ärgernisse entwickelte sich eine Partie, in der die Gäste zumindest auf Augenhöhe waren. „Fußballerisch waren wir besser, wenn man überhaupt von Fußball sprechen kann“, so Hoffmann-Kovac. Belohnen konnte sich ihr Team aber nicht: „Die beiden ersten Tore sind Geschenke von uns. Und wir haben hervorragende Möglichkeiten liegen gelassen.“ So reichte es nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Eva Bohg. Hoffmann-Kovac hakte das Spiel aber schnell ab: „Wir sind froh, dass wir jetzt in die Pause gehen.“