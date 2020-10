Für die Kreisliga-A-Kicker von Blau-Weiß Fuhlenbrock setzt sich die derzeitige Achterbahnfahrt munter fort. Verließen die Blau-Weißen im letzten Meisterschaftsspiel noch als Verlierer den Platz, so reichten sich Sieg und Niederlage im sechsten Ligaduell erneut die Klinke in die Hand. Diesmal behielt die Elf von Trainer Selcuk Demir in einem munter geführten Stadtderby mit 5:2 (3:1) bei Fortuna Bottrop II die Oberhand und verdiente sich so den vierten Saisonsieg.

„Im Grunde war es ein sehr souveräner Auftritt“, zeigte sich der Fuhlenbrocker Coach zufrieden, „wir hätten jedoch noch mehr Chancen nutzen können, wenn nicht gar müssen.“ Dabei wurden die Gäste von der Sportanlage Jacobi bei der Fortunen-Reserve zunächst kalt erwischt. Zwar hatten die Blau-Weißen deutlich mehr Spielanteile, doch das erste Tor ging auf das Konto der Rheinbaben, die mit ihrer ersten Chance durch Elias Peukert gleich zum 1:0 trafen (16.).

BW Fuhlenbrock dreht 15 Minuten lang richtig auf

„Wir haben uns davon aber nicht beunruhigen lassen“, so Demir, dessen Elf gleich die passende Antwort parat hatte: Binnen 15 Minuten drehten Simon Kottlowski, Marvin Drabik und Tim Lippens die Partie zugunsten von BWF. Erst nach dem Seitenwechsel erlaubte sich der Aufsteiger eine kleinere Schwächephase. „Da waren wir vorne etwas zu harmlos und zu sehr aufs Verwalten aus“, äußerte sich Demir.

Per abgefälschtem Schuss von Christian Illner verkürzte Fortuna schließlich auf 2:3 und ließ nochmal Spannung aufkommen. In der Schlussphase behielt Blau-Weiß jedoch die Nerven, erneut Kottlowski (72.) und Adrian Reiss trafen zum verdienten und für BWF beruhigenden Endstand. „Das Team ist auf einem guten Weg. Wir haben eigentlich immer ordentliche Spiele gezeigt, nun wollen wir dran bleiben und weiter punkten.“

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

