BW Fuhlenbrock schnappt sich den Cup

Erbitterte Duelle am Rande des Erlaubten, Kampf um jeden Zentimeter Hallenboden, überhitzte Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen - all das gab es am Samstag beim Autoklinik-Cup nicht. Und die Hektik wurde nicht einen Augenblick vermisst. Was so oft eingefordert wird, stand diesmal tatsächlich im Vordergrund: der Spaß am gemeinsam erlebten Sport. Nicht, dass die Blau-Weißen aus Fuhlenbrock ihren Sieg in der Berufsschulhalle nicht auskosteten. Gewinnen um jeden Preis war am diesem Tag aber nicht das Motto. Die Zuschauer erfreuten sich am Fußball unter Freunden.

„Wir haben haben gute Fußballspiele gesehen und selbst guten Fußball gespielt“, stellte eine hochzufriedene Mirsada Hoffmann-Kovac fest. Ihre Mannschaft bejubelte im Endspiel ein 2:0 gegen die Gastgeberinnen. „Wir wurden hier prima versorgt, es war ein tolles Turnier.“ Dieses Feedback war nicht nur so in der Freude über den Finalerfolg dahingesagt. „Wir verstehen uns gut mit der Fortuna. Am Mittwoch sind sie für ein Freundschaftsspiel bei uns und sie werden auch am Samstag zu unserer Flutlichtparty auf Jacobi kommen.“

Für Sarah Baschista, verantwortlich für Fortunas Frauenabteilung und die Organisation des Cups, war die Anerkennung der Siegerinnen nicht das einzige Lob. „Wir haben viel Resonanz bekommen, alle Teams haben gesagt: Wir sind im nächsten Jahr wieder dabei.“ Die Unparteiischen zogen ebenfalls eine positive Bilanz: keine besonderen Vorkommnisse.

Eine glatte Zwölf-Stunden-Schicht

Grundlage für den reibungslosen Ablauf waren das Engagement und der große Aufwand, den Fortunas Frauenmannschaft in das Turnier gesteckt hatte. „Wir waren schon um sieben Uhr in der Halle, um 19 Uhr war alles aufgeräumt.“ Ein glatter Zwölf-Stunden-Tag also. „Der Vorteil ist: Wir sind ein eingespieltes Team, jede weiß, was sie wann und wo zu tun hat. Wir machen das ja auch schon ein paar Jahre.“

Auf ihre Kosten kamen auch die Fußballfans. Insgesamt zehn Teams gingen in zwei Vorrundengruppen auf Punkte- und Torejagd; die beiden Ersten lösten das Ticket für das Halbfinale. Der spätere Turniersieger machte es besonders spannend. Nach dem Auftaktsieg gegen Ay Yildiz Derne fingen sich die Fuhlenbrockerinnen ein 0:1 gegen Preußen Sutum, das Duell mit der Fortuna endete 0:0. Zwar gelang ihnen gegen Marathon Krefeld ein weiterer Sieg, aber sie waren auf Schützenhilfe angewiesen. Die bekam Blau-Weiß fast in letzter Sekunde, als Sutum gegen Krefeld im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A 0:1 unterlag. Besser lief es für die Gastgeberinnen: Die Fortuna zog mit drei Siegen und einem Remis als verdienter Gruppensieger ins Halbfinale ein.

TuS Essen-West holt sich den dritten Platz

In der Gruppe B setzten sich Essen-West und die Sportfreunde Königshardt mit jeweils drei Siegen durch. Die zweite Mannschaft des SV Rhenania unterlag diesen Teams äußerst knapp, qualifizierte sich aber durch Siege gegen den SV Spellen und die Spielvereinigung Herten für die Partie um Platz fünf. Auch das Platzierungsspiel war für die Bottroperinnen vom Blankenfeld eine enge Angelegenheit: Sutum setzte sich mit 1:0 durch. In den Halbfinalspielen hatten die Bottroper Teams die Nase vorn. Fortuna schlug Königshardt mit 2:0, Fuhlenbrock gelang ein 2:1 gegen Essen-West. Platz drei des Cups ging nach Essen, die Sportfreundinnen unterlagen mit 0:3.