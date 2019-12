BW Fuhlenbrock ist heiß auf das Spitzenspiel des Jahrzehnts

Zehn Spielzeiten ist es her, dass BW Fuhlenbrock zuletzt in der Kreisliga A gegen den Ball trat – seitdem träumen die Blau-Weißen vom Wiederaufstieg. An der Umsetzung haperte es bislang, was vor allem mit der Spitzenspiel-Schwäche zu tun hatte. Am Sonntag nimmt der Tabellenführer bei Verfolger VfR 08 Oberhausen II einen neuen Anlauf (12.45 Uhr) – mit mehr Hoffnung als jemals zuvor.

Selcuk Demir, Sven Tappeser und Teile der Mannschaft statteten vergangene Woche dem Jahnstadion einen Besuch ab, um den VfR nochmal in Aktion zu erleben. Am Ende fuhr Fuhlenbrock gleichermaßen beruhigt und erfreut nach Hause, denn dank Bottroper Nachbarschaftshilfe – durch den 4:1-Erfolg der VfB-Reserve – vergrößerte sich der Vorsprung auf satte zehn Punkte.

Selcuk Demir: „Wir haben einen Matchball“

Was BW jetzt in eine komfortable Ausgangsposition bringt. Mehr noch: „Wir haben einen Matchball in unserer Hand und spielen voll auf Sieg. Damit würden wir unserem Ziel einen großen Schritt näher kommen“, weiß Selcuk Demir, der fortsetzt: „Die Jungs sind richtig heiß.“ Dem Trainer geht es ähnlich: Ein Spieltag Pause, gute Trainingsleistungen und im Rücken die Serie von 15 siegreichen Partien lösen ein Kribbeln aus.

Für die 90 Minuten erwartet Selcuk Demir beste Unterhaltung, denn an der Tiroler Straße empfängt die Top-Offensive der Liga um 33-Tore-Mann Manuel Knobloch den fast unbezwingbaren Spitzenreiter – Fuhlenbrock kassierte in 15 Duellen erst fünf Gegentreffer. Entsprechend breit ist die Brust der Gäste, ebenso wie die positive Einstellung.

Bei BW Fuhlenbrock überwiegt die Vorfreude

„Ich glaube, beide Mannschaften stehen unter Druck, aber der VfR steht unter Zugzwang – bei uns überwiegt die Vorfreude“, fasst Selcuk Demir die Lage zusammen. Auch beim Thema Personal kann der Coach aus dem Vollen schöpfen – bei BW ist alles angerichtet.

„Jetzt hoffe ich, dass uns viele Zuschauer unterstützen“, sagt Demir abschließend, denn: „Für uns ist es das Spiel des Jahres.“ Wenn nicht sogar des Jahrzehnts.

