BW Fuhlenbrock hat das Ziel noch klar vor Augen

Das Wochenende steht bei BW Fuhlenbrock im Zeichen des Festes der Feste, da soll der Rückrundenauftakt in der Landesliga beim FSC Mönchengladbach nicht zum Störfaktor werden. Am Freitagabend Weihnachtsfeier mit Überraschungen für die G- und F-Jugend, einen Sieg holen beim FSC, um den Anschluss an die besten Sechs in der Meisterschaft zu halten, und anschließend ein gemütliches Essen.

„Meine Familie wird bosnische Spezialitäten zubereiten, auch als eine Erinnerung an die Mannschaftsfahrt im Sommer“, verrät Mirsada Hoffmann-Kovac voller Vorfreude. Die Fuhlenbrocker Fußballerinnen demonstrieren einmal mehr, dass ihnen das Engagement außerhalb des Platzes ebenso wichtig wie das auf dem Platz ist. In der Hinrunde wurde das Spiel gegen Mönchengladbach zu einer überzeugenden Angelegenheit. Blau-Weiß spielte einen verdienten 3:1-Erfolg heraus.

Hoffmann-Kovac sieht ihr Team gut aufgestellt

„Holen wir die drei Punkte, wird unser Versprechen, unter die ersten Sechs zu kommen, wieder machbar“, erklärt die BWF-Trainerin selbstbewusst. „Wir sind gut aufgestellt und fahren mit 15 Spielerinnen dorthin.“ Geplant ist eine gemeinsame Anfahrt in zwei Bussen, damit das Team einigermaßen ausgeruht in Mönchengladbach ankommt; das Spiel wird bereits um 11 Uhr angepfiffen. „Die Anstoßzeit war in den letzten zwei Wochen mehrmals geändert worden, das war nicht sehr fair. Schließlich müssen meine Mädels schauen, dass sie von ihren Arbeitgebern frei bekommen.“

Tabelle: Landesliga