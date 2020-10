BW Fuhlenbrock geht mit großem Respekt ins Derby

Bottrop. Der Aufsteiger mischt in neuer Umgebung im Tabellenmittelfeld mit. Die Fuhlenbrocker treffen am Sonntag auf Fortuna Bottrop II.

Blau-Weiß Fuhlenbrock trifft am Sonntag in der Kreisliga A auf die zweite Mannschaft von Fortuna Bottrop. Aus tabellarischer Sicht gehen die Fuhlenbrocker als Favorit ins Spiel. Doch das sieht BWF-Coach Sven Tappeser völlig anders:

„Wir sind als Aufsteiger nicht mal eben so Favorit, das geht mir viel zu schnell. Das wird ein ganz schweres Spiel. Die Fortuna hat am Dienstag beim 2:2 gegen Dostlukspor gezeigt, dass sie jederzeit zurück kommen kann, dass die Mannschaft Kampfgeist hat und gut Fußball spielen kann.

Sven Tappeser dämpft zu hohe Erwartungen

Und Fortuna-Coach Reiner Wichert, unser ehemaliger sportlicher Leiter, wird seine Mannschaft schon richtig heiß machen und auf uns einstellen, die werden sich zerreißen. Wir nehmen Fortuna Bottrop II sehr ernst“, dämpft der Trainer der Blau-Weißen zu große Erwartungen im Vorfeld.

Aber natürlich sei es das Ziel, etwas Zählbares an der Rheinbabenstraße mitzunehmen. Deshalb freut sich das Trainergespann Tappeser und Demir, dass Tobias Kuhlmann nach seiner Verletzung wieder an Deck ist und der Mannschaft mit seinen Führungsspielerqualitäten helfen kann. Aber es gibt auch Ausfälle zu beklagen: nicht zur Verfügung stehen am Sonntag Julian Kowalski, Alexander Gräfe und Maik Rudawski.

