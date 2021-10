BW Fuhlenbrock geht beim FC Sterkrade mit 2:5 baden

Oberhausen. BW Fuhlenbrock lässt im Spiel gegen den FC Sterkrade die Grundtugenden vermissen und kassiert die fünfte Niederlage im achten Saisonspiel.

Eine deutliche Niederlage stand am Ende auf dem Papier. 2:5 unterlag BW Fuhlenbrock beim FC Sterkrade 72 und das verdient.

Fuhlenbrock kam gut ins Spiel, ging früh durch Daniel Dirkes mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nicht lange, Sterkrade 72 glich nur vier Minuten später durch Ian Kohlgruber aus und belohnte sich für seinen Einsatzwillen mit dem Führungstor in Minute 30 durch Leon Bruckwilder. Zwei vermeidbare Tore, wie Trainer Sven Tappeser konstatierte, resultierend aus individuellen Fehlern, die so nicht passieren dürfen. In Halbzeit zwei keimte nach dem Ausgleich per Elfmeter durch Adrian Reiss (68.) zwar noch einmal Hoffnung auf, doch quasi im Gegenzug wurde die durch die erneute Sterkrader Führung zerstört.

Sterkrade zeigt Fuhlenbrocks Defizite auf

Das Trainergespann Demir und Tappeser war nach Spielende entsprechend angefressen, wurden doch zum wiederholten Male nicht die Dinge umgesetzt, die vor dem Spiel besprochen wurden. „Sterkrades junge Mannschaft hat unserem Team heute gezeigt, wie so ein Spiel anzugehen ist. Mit Einsatz, mit Laufbereitschaft und Engagement. Das vermissen Selcuk und ich aktuell bei unserer Mannschaft. Wir müssen auf dem Platz einfach mehr tun, das reicht einfach nicht, was auf dem Platz von uns angeboten wird. Wir können froh sein, dass es aktuell noch andere Mannschaften gibt, die noch schlechter spielen, aber das kann es ja nicht sein. Da muss sich jetzt dringend etwas ändern“, so Sven Tappeser.

