BW Fuhlenbrock feiert die perfekte Hinrunde

14 Spiele, 14 Siege, 55:5-Tore und ein Vorsprung von zehn Punkten auf den ersten Verfolger! Tabellenführer SV Blau-Weiß Fuhlenbrock krönte am Sonntag eine perfekte Hinrunde mit einem 2:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen Sterkrade 06/07 II. Nur einem Fuhlenbrocker war am Ende nicht zum Feiern zumute.

Erst versemmelte er zwei dicke Torchancen, dann verletzte er sich am Knie und musste nach dem Spiel von Mannschaftskollegen ins Krankenhaus gebracht werden: Innenverteidiger Tobias Kuhlmann war der einzige, der am Abend keine Spitzenreiter-Laune hatte. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und er nach der Winterpause wieder dabei ist“, kommentierte Trainer Sven Tappeser mitfühlend.

Stärkste Offensive der Liga bleibt ohne Tor

Sportlich war für die Blau-Weißen dagegen alles nach Plan gelaufen. Fuhlenbrock hatte die stärkste Offensive der Liga im Griff, spielte abwartend und erhöhte zur rechten Zeit das Tempo. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit zahlten sich Fuhlenbrocks Offensivbemühungen in der 54. Minute aus.

Einen Schuss von Alexander Gräfe wehrte Sterkrades Keeper Mirco Will noch ab, sein Mitspieler Sascha Schymik wollte den Ball aus der Gefahrenzone dreschen, traf aber ins eigene Netz. „Das Eigentor haben wir erzwungen“, so Tappeser, „und es fiel genau zum richtigen Zeitpunkt.“ In der Schlussphase ließen die Blau-Weißen eine Reihe an Chancen aus. Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Anel Mlinarevic mit dem 2:0 in der 90. Spielminute.

Tabelle: Kreisliga B