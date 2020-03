Bottrop. Bottroperinnen gehen gegen Spitzenreiter SpVgg. Gustorf-Gindorf mit 1:0 in Führung und fühlen sich nach der Partie trotz Niederlage wie Sieger.

Die Landesliga-Fußballerinnen von Blau-Weiß Fuhlenbrock unterlagen der SpVgg. Gustorf-Gindorf mit 1:3 (1:0), stellten aber wieder einmal unter Beweis, dass sie in der Lage sind, gegen jeden Gegner in der Liga zu bestehen, und dass sie weit mehr Potenzial haben, als ihr derzeitiger Rang in der Tabelle vermuten lässt.

So verfolgten die Spielerinnen im Anschluss an die eigene Partie das Spiel der ersten Seniorenmannschaft, stolz auf die Leistung gegen den Spitzenreiter. „Sie fühlen sich wie Siegerinnen und das können sie auch“, freute sich Trainerin Mirsada Hoffmann-Kovac über die Stimmung in ihrem Team - nicht ganz ohne Genugtuung.

Denn vor der Begegnung hatten sich die Gäste aus Grevenbroich mit einer recht überheblichen Attitüde präsentiert. „Das hatte was von: Na, wie viele sollen wir euch einschenken?“, meinte Hoffmann-Kovac. Mehr Motivation brauchten die Blau-Weißen nicht. Sie riefen eine fast tadellose Defensivleistung ab und ließen kaum gegnerische Möglichkeiten zu.

Fabienne Katzenski bringt BW Fuhlenbrock in Führung

Nach einer halben Stunde gab es den ersten Torjubel - aufseiten der Gastgeberinnen. Fabienne Katzenski war mit ihrem sechsten Saisontreffer erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt hatten seit fast zehn Minuten nur noch zehn Fuhlenbrockerinnen auf dem Feld gestanden. Lena Apitzsch hatte ihre Gegenspielerin, die auf dem Weg zum Tor war, „weggesemmelt“. So formulierte es ihre Trainerin. „Viele wären vielleicht weggeblieben, hätten sie laufen lassen, aber Lena hat versucht, sie zu stoppen. Die Rote Karte war ohne Frage berechtigt, aber die Szene zeigt auch, dass eine junge Spielerin bereit ist, sich solchen Situationen zu stellen und sie lösen will.“

In der zweiten Halbzeit zeigte sich die Qualität des Tabellenführers. Er nutzte den einzigen Lapsus der Gastgeberinnen konsequent aus, traf zudem zwei Mal aus der Distanz. „Sie stehen ja nicht umsonst da oben in der Tabelle“, zollte Hoffmann-Kovac dieser Effizienz Respekt. „Aber das sind eben Mannschaften, gegen die wir nicht punkten müssen.“ So blieb unter dem Strich die Gewissheit vorbildlicher Einstellung, unermüdlichen Einsatzes und die Freude über den gefühlten Sieg.