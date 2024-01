Hallenfußball Budenzauber lässt am Berufskolleg die Temperatur steigen

Bottrop Die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs spielen wieder die Sieger ihres Traditionsturniers aus. In diesem Jahr gibt es einige Änderungen:

Das Virus ist zurück. Symptomatik: ausgeprägtes Fußballfieber. Risikogruppe: fußballaffine Schülerinnen und Schüler des Bottroper Berufkollegs. Die Lehrerschaft des Berufskollegs setzt auf Taktiktafeln und die grüne Filzpille als Impfstoff, die anderen Fachlehrerinnen und Fachlehrer versuchen es derzeit noch mit Stoßlüftung und dem üblichen Unterrichtsstoff als Antikörper - ein exponentielles Ansteigen der Infektionszahlen kann dennoch nicht vermieden werden. Die Experten sind sich sicher: Herdenimmunität wird vom 2. bis 9. Februar erreicht sein.

In diesem Zeitraum nämlich steigt wieder das alljährliche BKB-Fußballhallenturnier, diesmal mit einem Teilnehmerfeld von elf Mädchen- und 50 Jungenmannschaften. Gestartet wird täglich um 8.30 Uhr, an den ersten drei Spieltagen eröffnen die Mädchen, die Jungen folgen, spielen gegen Mittag den Tagessieger aus. Für den Final-Friday qualifizieren sich fünf Mädchen- und sieben Jungenteams, komplettiert wird die Endrunde traditionell durch eine Lehrerinnen- sowie eine Lehrerauswahl.

In der Vorrunde werden weniger Zuschauer in der Halle sein

„Wir freuen uns alle riesig auf eine Woche Budenzauber, auf tollen Sport, fairen Wettkampf und ausgelassene Stimmung“, so Patient Zero und Chef des Organisationteams Rolf Briele, verweist aber auch darauf, dass aufgrund von Nebenwirkungen aus der jüngsten Vergangenheit heuer ein neues Konzept ausprobiert werden soll. „Als Zuschauer sind bei den Vorrundenspielen nur die Mitschüler der kickenden Bildungsgänge zugelassen. Somit fällt wenig Unterricht aus, die Ränge sind nicht überfüllt und somit einfacher zu händeln. Das Catering wird quantitativ, aber nicht qualitativ etwas reduziert. Ansonsten bleibt alles wie gehabt“, so Briele.

Das bedeutet, dass sowohl Oberbürgermeister Bernd Tischler als auch Weltmeister Olaf Thon als Schirmherren wieder mit dabei sind. Beide werden die Siegerehrung übernehmen, der Ex-Profi Thon zudem erneut zum „Schlag den Weltmeister“-Torschusswettbewerb über die gesamte Hallenlänge antreten. „Am Final-Friday ist dann auch wieder kompletter Unterrichtslockdown, alle Klassen sind dann eingeladen zuzuschauen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Ehemalige uns besuchen kommen“, so Schulleiter Guido Tewes.

